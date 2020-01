Estos son los móviles iPhone y Android en los que WhatsApp dejará de funcionar el 2 de febrero

WhatsApp suele meter periódicamente la tijera y cerrar el grifo de la compatibilidad con algunos sistemas operativos, versiones y modelos de terminales concretos. Este año ya llevamos un primer corte que entró en vigor el mismo día 1 de enero, cuando todos los dispositivos con Windows Phone dejaron de permitir activar o gestionar cuentas de la app de mensajería.

El caso es apenas un mes después, vuelve otra fase de apagón: el próximo domingo 2 de febrero se terminará también el soporte para otra buena cantidad de dispositivos con iOS y Android. No serán de los más modernos, pero seguro que algún usuario sigue aferrándose a esos terminales porque la aplicación les sigue funcionando sin problemas. Pero bueno, ¿qué mejor razón para ir a una tienda y cambiar por fin de dispositivo?

Móviles que dejarán de funcionar con WhatsApp

Hay que decir una cosa importante y es que si tienes uno de los terminales afectados por este cierre de WhatsApp la aplicación no dejará de funcionarte. Seguirás recibiendo y pudiendo enviar mensajes, fotos o lo que sea sin problemas. El 2 de febrero no se te acabará el servicio aunque sí la posibilidad de activar cuentas ya existentes o crear otras nuevas.

Es por eso que, dentro de la mala noticia que es, no lo es tanto porque la funcionalidad no se pierde. No es como en el caso de Netflix y algunas Smart TV que, ahí sí, de un día para otro dejan de funcionar. Tenedlo en cuenta para que no os extrañe ver un mensaje de error si borráis el móvil entero y queréis activar vía SMS vuestra cuenta. Eso ya no será posible.

Samsung Galaxy S2. Samsung

Los terminales que dejan de permitir esas tareas de WhatsApp serán, dentro del ecosistema iPhone, todos aquellos dispositivos que tengan iOS 8 –o anterior– instalado. Eso cierra las puertas de todos los iPhone 4 y anteriores (2G, 3G y 3Gs) y los posteriores cuyo dueño no haya instalado una versión iOS 9 o superior.

En el territorio del OS de Google el corte se queda en uno de los sistemas operativos más importantes de la historia de Android, aquel Gingerbread. Concretamente, todos aquellos smartphones con la versión 2.3.7 o inferior no podrán activar o crear nuevas cuentas de WhatsApp por lo que, como en el caso de los móviles de Apple, tendréis que actualizarlos y, si es imposible, plantearos que lo mismo es el momento de cambiar de teléfono. Recordad que iOS 8 salió al mercado en abril de 2015 y que Android Gingerbread es todavía más anterior, de diciembre de 2010.