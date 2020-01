Facebook: el hackeo a Jeff Bezos fue culpa de Apple, no de WhatsApp

Pues ya tenemos lío. Facebook, WhatsApp y Apple andan a las gresca por culpa del hackeo al iPhone de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que en los últimos días se ha conocido que fue asaltado a través de un vídeo de WhatsApp que le envió, supuestamente, el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman. Como habréis leído últimamente, la idea que nos ha quedado es que el problema nació de WhatsApp, lo que no ha gustado nada en la red social, donde han respondido airadamente echando todas las culpas a los dispositivos de Apple.

Por poner en antecedentes, decir que el hackeo de Jeff Bezos partió de un simple vídeo de 4,4MB que, cuando fue reproducido dentro de la app de mensajería, provocó un robo de datos masivo dentro del terminal, que en los días siguientes vio cómo pasaba de unos transferir de salida unos pocos megas a varios gigas. Es en ese tráfico saliente donde los investigadores creen que los piratas se llevaron toda la información relevante que el CEO de Amazon guardaba en su iPhone.

Mark Zuckerberg echa las culpas a Tim Cook

Ahora Facebook ha salido a los medios a proteger el buen nombre de su aplicación de mensajería, utilizada por más de 1.500 millones de personas en todo el planeta y que ha sido colocada en el punto de mira como la culpable del hackeo del móvil de Jeff Bezos. El vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, declaró en un espacio de la BBC que "estamos tan seguros como usted puede estar de que la tecnología de cifrado de extremo a extremo no puede ser pirateada". Tanto es así, que está "muy, muy seguro" de que el dispositivo no fue hackeado a través de WhatsApp.

Jeff Bezos, CEO de Amazon. Cinco Días

Desde Facebook están convencidos, por tanto, de que la falla de seguridad no es culpa de WhatsApp porque cuando se envía un mensaje no se puede manipular al estar encriptado de punto a punto. Es decir, solo Jeff Bezos y el príncipe de Arabia Saudí podían ver el vídeo. De todas formas y a falta de que los especialistas confirmen las teorías sobre cómo se produjo el incidente, esa encriptación no tiene nada que ver con la mayor o menor seguridad que tenga nuestro smartphone, porque ésta solo garantiza que nadie puede leer lo que escribimos o enviamos, no que el vídeo contenga un hack capaz de robar información del móvil aprovechando un agujero en la app o en el sistema operativo.

Esta última teoría es la que manejan desde Facebook, donde creen que todo se debe a un problema del iPhone y su iOS 13, no de WhatsApp. Sea como fuere, parece que no asistimos al último capítulo de esta polémica porque desde Apple es seguro que responderán.