Cómo sincronizar las imágenes que te llegan a WhatsApp con Google Fotos

Seguro que os ha ocurrido alguna vez que queréis ver una foto que os llegó por WhatsApp para enseñársela a alguien pero el teléfono no lo tenéis en ese momento con vosotros. Y en la nube no está, por lo que tampoco podéis ir a Google Fotos a buscarla. Es ahí cuando os lamentáis de no tener ambas aplicaciones sincronizadas para tener un respaldo de todo ese contenido multimedia.

Por suerte existe la opción de hacerlo, manejando las funciones que ofrecen ambas plataformas para que, juntas, trabajen de forma automática, subiendo todos los contenidos que nos llegan de tal manera que nos servirá de copia de seguridad para, más tarde, poder liberar espacio dentro de los chats de la app de mensajería.

Cómo sincronizar ambas aplicaciones

Hay que decir que no existe como tal una opción en WhatsApp para sincronizar esas fotos y vídeos. Lo que debemos hacer es decirle a la app que guarde todo lo que nos llegue a un determinado chat (o a todos a la vez) dentro de la Galería de Android, o del Carrete de iOS. Con eso ya tendremos bastante avanzado.

La forma de hacerlo seguro que la conocéis, que es entrando en las propiedades del chat y escogiendo dentro de 'Guardar fotos' la opción 'Siempre'. Si la llamada 'Por defecto' la tenemos configurada para trasladar todo al carrete, entonces también podéis seleccionarla y hará la misma función.

Sincronizar fotos de WhatsApp con Google Fotos.

Ahora que en WhatsApp hemos escogido qué hacer con el contenido multimedia que nos llegue de un chat de WhatsApp, toca ir a Google Fotos. Allí tendremos dos maneras de subir esas fotos a la nube. Una manual, forzando a la app para que suba esas imágenes que están ahora en la Galería de Android, o en el Carrete de iOS, o dejando que se encargue la aplicación sola.

Copia de seguridad activada en Google Fotos.

Esta segunda alternativa funciona cuando activamos la sincronización automática de Google Fotos, por lo que cualquier imagen o vídeo nuevo que guardemos se subirá solo, sin preguntar. El problema de esta función, cuando todos los chats de WhatsApp vuelcan sus contenidos en la Galería, es que puede entrarnos todo sin control, desde imágenes que sí queramos guardar, a memes, vídeos que no son recuerdos y que, por desgracia, ocupan una buena parte del espacio que tenemos comprado (o gratis).

Una vez hecho esto, toca descuidar porque cualquier foto que nos manden tendrá su copia de seguridad en la nube a los pocos minutos. Sin apenas esfuerzo.