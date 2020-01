Dancausa (Bankinter) “En este Gobierno hay personas bien preparadas y otras con niveles no sólidos”

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, posa este jueves en Madrid donde presenta los resultados del 2019 de la entidad financiera. EFE

Bankinter ha vuelto a estrenar la temporada de los resultados bancarios. Y como siempre, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha contestado a casi todas las preguntas de la prensa, incluidas las relativas a su opinión sobre el Gobierno. A preguntas de la prensa Dancausa ha dicho que en el Gobierno de coalición recién creado entre el PSOE y Podemos "hay personas bien formadas y preparadas y otras con niveles de formación no sólidos que quieren imitar modelos ya superados en el mundo occidental".

De esta forma, la banquera, que ha logrado llevar a Bankinter al tercer puesto como la entidad más rentable de Europa, con un ROE del 13%, ha hecho un guiño al PSOE frente a so socio Podemos.



Dancausa, que ha vuelto a presentar resultados récord de Bankinter en 2019 al ganar 551 millones de euros, el 4,6% más que un año antes, ha pedido la imposición de un modelo europeo en España, que respete las instituciones y evite el intervencionismo.



En su opinión, el respeto a las instituciones y las políticas económicas del mundo occidental son clave para que los inversores recuperen la confianza y los ciudadanos despejen las incertidumbres. "De este modo, la economía irá bien", ha señalado.



También se ha quejado de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI): "Yo me dedicaría más a implementar medidas que generen empleo antes que de subir el SMI. Pero vamos, ha sido una subida más o menos pequeña", ha afirmado, tras reflexionar sobre el elevado nivel de desempleo existente en España.

El Gobierno comunicó ayer que subirá el SMI a 950 euros este año, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal, un 5,5% más que en 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo elevó un 22,3%, hasta los 900 euros.



Sobre los planes del nuevo Ejecutivo con las sicavs, Dancausa ha reconocido que está aconsejando a estas sociedades radicarse en Luxemburgo para evitar la incertidumbre. Bankinter cuenta con ficha bancaria luxemburguesa, por lo que podría seguir manteniendo a estas sociedades como clientes desde allí. "Tenemos un importante negocio de Sicav. Nos hemos reunido con todos los clientes y les hemos expuesto el resto de productos, entre ellos el compartimento en Luxemburgo", ha respondido Dancausa ante el veto que intenta imponer Podemos a estos vehículos de inversión, que ahora estarán vigilados muy de cerca por la Agencia Tributaria.

Pese a estas conversaciones con sus clientes, la banquera ha explicado que ninguno de sus clientes ha optado por trasladar su patrimonio a Luxemburgo, según precisó el director financiero, Jacobo Díaz. Bankinter cuenta con un patrimonio gestionado en Sicav de 300 millones de euros.



España contaba con 2.569 sociedades de inversión de capital variable (sicav) a cierre de 2019, con un patrimonio de unos 30.000 millones de euros, por lo que constituyen un vehículo muy importante que es posible que se vea afectado por algunos cambios, según menciona el acuerdo de

coalición de Gobierno de PSOE y Podemos, informa Europa Press.



El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), Sebastián Albella, dijo ayer que "sería una pena" que el nuevo Gobierno lleve a cabo medidas que puedan poner fin a las

sicavs, porque llevaría a la deslocalización de empleos de la banca privada y disminuiría el interés en invertir en activos españoles.

Dancausa también se quejó de la posible subida de impuestos para la banca. Aseguró que Bankinter había pagado 190 millones de euros en impuesto de Sociedades en 2019 (un 26% del beneficio antes de tributos), a lo que se suma 95 millones en costes regulatorios. El PSOE y Podemos han pactado elevar al 18% el tipo mínimo que paga la banca en Sociedades, ante este porcentaje, Dancausa que la entidad que dirige ya lo supera.

Sobre los futuros resultados de Bankinter tras la salida de la órbita del banco de la aseguradora Línea Directa en los próximos meses, la consejera delegada de Bankinter ha reconocido que la entidad tardará "dos o tres años" en recuperar el beneficio récord de 550,7 millones de euros alcanzado el pasado ejercicio al descontar su aportación al grupo. La última aportación ha sido del 19% del beneficio, pero en 2014 llegó a ser del 34%.



El consejo de administración decidió proponer a sus accionistas sacar a Bolsa Línea Directa. La aseguradora cerró 2019 en 3,16 millones de riesgos asegurados, un 5% más que en 2018, con un 3,6% más en pólizas de Motor y un mayor crecimiento, del 9,6%, en Hogar. Las primas emitidas

ascendieron a 891,3 millones de euros, un 4,5% más.



La banquera ha explicado que con la decisión de segregar Línea Directa para sacarla a Bolsa se pretende que cada compañía desarrolle su estrategia a futuro de forma independiente.



"La compañía tiene actualmente un valor oculto. Creo que todos los accionistas del banco tienen que estar muy contentos con esta decisión", ha subrayado, añadiendo que quiere así devolver la confianza que los accionistas le depositaron en 2009, cuando se decidió ampliar capital para comprar el 50% que no ostentaban de la aseguradora, que nació como una 'joint venture' entre Bankinter y Royal Bank of Scotland hace 25 años.



Tras la salida a Bolsa de la aseguradora Bankinter conservará su participación del 17% "años y años". "No nos planteamos salir", ha dicho.



Dancausa ha asegurado que continuarán vendiendo seguros de Mapfre en sus sucursales. "Tenemos una relación magnífica con ellos", ha añadido.



Además de la operación de salida a Bolsa de Línea Directa, Bankinter tiene como objetivo consolidar la integración de Evo y conseguir que sea un banco rentable, y la de Avantcard en Irlanda.

Como viene siendo ya tradicional en las declaraciones de la entidad, Bankinter mantiene su objetivo de no realizar ajustes ni en oficinas ni en plantilla, a la vez que descarta llevar a cabo alguna operación de fusión o compra en el corto plazo. Y ha negado haber recibido presiones para

fusionarse con alguna entidad, tras ser preguntado por su posible relación con Liberbank, con quien comparte accionistas destacados

Dancausa, mientras, ha mostrado su confianza en la "inocencia y honorabilidad" de Jaime Botín, el máximo accionista de la entidad, tras haber sido condenado a 18 meses de prisión y una multa de 52 millones de euros por el contrabando de un Picasso.



Una semana después de conocerse que el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid condenaba al exbanquero por intentar sacar de España sin permiso alguno el cuadro del pintor Pablo Picasso Cabeza de mujer joven, Dancausa ha restado importancia a esa decisión, pues es una sentencia

que sus abogados van a recurrir.



"Tengo absolutamente claro que se van a ganar los recursos", ha vaticinado la banquera antes de decir que "siempre" ha creído que la verdad acaba saliendo a la luz y en este caso no va a ser distinto.



Dancausa ha aprovechado para incidir en que para ella ha sido un honor haber trabajado en el pasado junto a Jaime Botín, que dejó de tener funciones ejecutivas en Bankinter desde hace 16 años.