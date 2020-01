Consejos para evitar 'sextorsiones' como la del exentrenador del Málaga C.F.

Desde hace más de una semana está en boca de todos el problema que ha padecido el ya exentrenador del Málaga C.F., Víctor Sánchez del Amo, que fue chantajeado con un vídeo íntimo y al que pidieron una cantidad de 20.000 euros para evitar que se difundiera. Ahora, al calor de esa noticia, se han multiplicado los intentos de estafa a usuarios que ven llegar a sus bandejas de entrada amenazas parecidas.

Precisamente, ha sido esa proliferación en el envío de correos electrónicos masivos y al incremento de esa actividad delictiva, por lo que las autoridades se han decidido a intervenir y ofrecer una serie de recomendaciones para evitar caer en estas amenazas que, en la mayoría de los casos, son infundadas.

La Guardia Civil toma cartas en el asunto

Como os decimos, en los últimos días han aumentado los envíos de este tipo de misivas, que instan a una persona a pagar una cantidad de dinero (en Bitcoins) en un tiempo máximo de 72 horas, a cambio de no compartir a todos sus contactos o amigos de Facebook un vídeo comprometedor que supuestamente tienen de él. Desde la Guardia Civil alertan de que se trata de estafas en las que se envían grandes cantidades de correos electrónicos esperando a que un porcentaje de los receptores acabe pagando, por miedo o ignorancia de que se trata de un engaño.

📣 Detectada campaña de emails 📧 fraudulentos que extorsionan 😈 con enviar un supuesto vídeo sexual comprometido a los contactos de la víctima en 72 h. si no realiza el pago de una determinada cantidad de bitcoins.



Ignóralo, es un intento de estafa.➕👇 https://t.co/z7ouH2zTrb pic.twitter.com/6TkWGsWcYV — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 12, 2019

Precisamente, desde el Instituto Armado alertan de que es prácticamente imposible llevar a cabo hackeos a una escala tan grande por lo que debemos desestimar cualquier mensaje de este tipo sin siquiera abrirlo, aunque en el encabezado leamos datos que pertenezcan a nuestra propia cuenta de correo electrónico, incluso con la presencia de una contraseña que usemos habitualmente y que nos mostrarán para intentar dar veracidad a la amenaza.

Desde la Guardia Civil ofrecen cinco consejos para evitar caer en estas estafas. El primero ya os lo hemos comentado más arriba, y es el de no abrir mensajes que nos lleguen de remitentes que no conozcamos y a los que no hayamos solicitado escribirnos anteriormente. El segundo es no contestar bajo ningún concepto. El tercero es que los parches de seguridad son importantes y por eso hay que tener tanto el ordenador como el móvil y el tablet perfectamente actualizados.

Ejemplo de mail de extorsión.

El cuarto consejo de la Guardia Civil es tratar, en la manera de lo posible, de contar con contraseñas personalizadas para cada servicio o cuenta que tengamos, o usar un gestor como los que ofrecen Google, Apple, etc. Y para el final la más evidente: poner en conocimiento del problema a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado así como a la OSI, es decir, la Oficina de Seguridad del Internauta.