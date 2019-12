El misterioso SMS que Google está enviando a muchos usuarios

La empresa Google suele utilizar los SMS para comprobar o validar nuestra cuenta cuando intentamos acceder desde un nuevo dispositivo, aunque en los últimos años hemos ido viendo cómo esta mismo comprobación se extrapola a los correos electrónicos e incluso notificaciones en otros móviles con la misma cuenta.

Este importante cambio y el extraño mensaje que está enviando Google a miles de usuarios, nos ha pillado a todos en fuera de juego. Numerosas personas en la India, Europa y en algunos casas personales también podemos confirmar que en España, han recibido este extraño mensaje por parte de la compañía.

¿Cuál es la finalidad del mensaje?

El SMS no trata de otra cosa nada más que de permitir a Google comprobar si los números de teléfono son los mismos ellos tienen en su base de datos. Esta comprobación se suele realizar mediante correo electrónico, en algunos casos por notificación, aunque esta vez Google como medida puntual lo ha llevado a cabo mediante un SMS que puede ser enviado también de forma automática desde nuestro móvil.

Los rumores y el temor a ser hackeado se han extendido, provocando que en los foros de ayuda de Google nos encontremos con infinidad de usuarios que piden una explicación a la compañía. Si somos unos de los afectados no tenemos porqué temer, el link no es peligroso, nos lleva a una página de ayuda, podemos borrarlo o dejarlo en la bandeja de mensajes sin temor.

Por qué Google ha enviado el mensaje de forma tan extraña

Lo más raro y extraño del mensaje es el número del que proviene, la compañía ha implementado recientemente medidas de verificación para empresas, incluyendo la suya propia, pero no ha optado por identificarse, en su lugar un error informático ha provocado que el mensaje salte entre usuarios, mostrando un número alternativo de posiblemente otro país.

Lo que no queda del todo claro es porque Google vuelve a utilizar mensajes, forzando posibles cobros de nuestra compañía de teléfono y pidiendo una verificación que no debería de volver a realizar periódicamente si nosotros no lo solicitamos. Sea como sea, Google ha cometido un importante error que ha hecho que todos nos preocupemos por nuestra cuenta de Google donde tenemos infinidad de correos electrónicos, datos personales e incluso fotografías.

Esperamos que la compañía tengo más cuidado a partir de ahora y aproveche el resto de herramientas que tienes disponibles en lugar de provocar un altercado que no deja de sumar preguntas en la red y de provocar el temor en miles de usuarios de todo el mundo.