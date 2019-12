Actualiza WhatsApp o podrías tener un problema con los chats de grupos

Parecen mensajes alarmistas pero con WhatsApp es lo que toca, porque de vez en cuando nos levantamos, o nos merendamos, con algún agujero que ha estado a punto de poner en riesgo la seguridad de nuestro terminal, sus aplicaciones y conversaciones. Aunque en este caso el problema va asociado a los chats de grupos.

Resumiendo mucho, el problema encontrado en esta ocasión tiene que ver con una falla de seguridad por la que un hacker puede acceder a un grupo de WhatsApp y provocar que la aplicación deje de funcionar a todos los miembros que están presentes dentro de ese mismo chat.

Pérdida de datos y reinstalación

Además de las molestias que puede provocar el que alguien entre en el grupo y se cuelgue la aplicación, ese error causa otros dos daños colaterales: puede hacernos perder todo el historial de mensajes que tengamos en ese chat y, después, obligarnos a tener que desinstalar y volver a instalar WhatsApp desde la tienda digital.

Si ya es grave perder los datos de un único chat, sobre todo si es importante o hay fotos y vídeos que nos gustaría guardar, peor es el de aquellos mensajes que hubiéramos recibido en todas nuestras conversaciones desde el momento en el que se hizo la última copia de seguridad y el instante en el que entró el gracioso a colapsar la aplicación, que también los perderíamos. Por lo que no es un agujero de seguridad menor.

WhatsApp para Android.

El fundamento técnico, aunque no es relevante, tiene que ver con que tras unirse el trol (por no decir hacker) puede editar los parámetros de una serie de mensajes específicos gracias a una "herramienta de depuración" del motor de navegación web de WhatsApp. A partir de ahí crea un "bucle de choque" que no puede detenerse y que es el que se encarga de colgar la aplicación.

Ya está arreglado así que... ¡actualiza!

WhatsApp ya ha anunciado que ese agujero de seguridad ha sido cerrado, por lo que no hay riesgo de que te ocurra en algún momento aunque, eso sí, para sentirte a salvo tendrás que tener instalada la última versión en tu terminal. Si no es así, entonces ve ahora mismo a hacerlo porque todas aquellas build anteriores a la 2.19.58 se encuentran en serio riesgo.

Este problema, y su rápida solución, son la demostración de la importancia de mantener las aplicaciones que tenemos en el móvil completamente actualizadas siempre. Por si tapan algún agujero que podría poner en riesgo nuestro smartphone.