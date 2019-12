Los valores estrella del Ibex en 2019

El errático comportamiento de Siemens Gamesa no ha impedido que el valor se anote un alza en el año del 47,7%, la tercera mayor del Ibex. La cotización ha sufrido abruptos derrumbes este año con las presentaciones de resultados, en las que a menudo no se cumplió con las expectativas. Pero a medida de que se ha rebajado la tensión comercial, el valor ha tomado vuelo. Aún más desde que se conoce el interés de Siemens en comprar el 8% del capital que posee Iberdrola, con lo que zanjaría así la agria disputa que mantienen los dos principales accionistas de la compañía y que ha acabado en los tribunales. La acción remonta más del 36% desde octubre aunque no logra reconquistar el