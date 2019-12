Patronal y sindicatos pactan el registro de jornada para los empleados de banca

Patronal y sindicatos del sector bancario ha cerrado esta mañana el acuerdo para implementar el registro obligatorio de jornada para los empleados del sector. El acuerdo desarrolla, además, el derecho a la desconexión digital, es decir, a que los empleados no atiendan cuestiones laborales en tiempo de descanso.

El texto reconoce que la formación es tiempo de trabajo y especifica que la realización de horas extraordinarias debe ser voluntaria. En todo caso, el pacto habilita a cada entidad a firmar sus propios acuerdos. Según ha apuntado CC OO, el acuerdo supone "un cambio cultural y organizativo basado en la eficiencia que pretende acabar con el presentismo y las prolongaciones de jornada". Dentro del sector, BBVA ya había firmado el acuerdo para el registro, en similares términos al pacto general.

El 12 de mayo (domingo) entraba en vigor la normativa, aprobada en el Boletín Oficial del Estado tres meses antes, que ha provocado un sinfín de dudas entre empresas y profesionales. La normativa establece que se comete una infracción cuando la empresa no cuenta con el registro de jornada, cuando éste no es accesible para quienes establece la ley (inspección, Seguridad Social o representante del trabajador) o cuando no se conserva.

El sector de las antiguas cajas de ahorros tuvo, de hecho, que modificar su pacto de registro de jornada para cumplir con la ley que el Gobierno aprobó la pasada primavera, como les había instado a hacer el Ministerio de Trabajo tras detectar que el acuerdo vetaba el envío de la información recopilada a parte de la representación sindical.