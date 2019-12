Las pensiones subirán un mínimo del 0,25% o un máximo del 0,9% en 2020

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio. Óscar Cañas Europa Press

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado hoy que el Gobierno en funciones está aún estudiando si los más de 9,5 millones de pensiones que existen en España subirán el próximo año un 0,25%, como marca la ley, o aumentarán un máximo del 0,9% acorde con la inflación prevista, como es compromiso del Ejecutivo.

Según las fuentes consultadas esta decisión no se tomará aún el próximo viernes y quedará, en todo caso para el último Consejo de Ministros del año, que se celebrará el 27 de diciembre. No obstante, si la decisión final del Ejecutivo fuera aplicar la Ley de Seguridad Social --que marca un incremento del 0,25% mientras la Seguridad Social incurra en déficit (y este año volverá a superar los 18.000 millones de números rojos)— esta decisión podría incluso no necesitar la aprobación del Consejo de Ministros.

Este punto de la ley quedó en suspenso en 2018 y 2019 debido a un pacto presupuestario entre el anterior Gobierno del PP y el PNV, gracias al cual todas las pensiones subieron un 1,6% y las mínimas un 3% el pasado año y el actual. Por tanto, ahora, la normativa solo dejaría de estar en suspenso y podría no requerir aprobaciones adicionales si las pensiones solo subieran un 0,25%.

Según Valerio, que las prestaciones suban un 0,25% o un 0,9% "depende de si se decide mantener en vigor el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social donde se recoge este índice o suspender la aplicación del mismo y subirlas un 0,9%. Esto está todavía por decidir, igual que si se hace antes de que se acabe el año", ha apostillado la titular del Ministerio de Trabajo.

Valerio también ha recordado que el único punto sobre el que se cerró un acuerdo en el Pacto de Toledo fue acerca de revalorizar las pensiones lo mismo que la inflación, y ha añadido que el alza del 0,9% estaría en línea con lo que se prevé que avancen los precios.