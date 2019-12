Con este truco aumentarás tu productividad utilizando tu móvil y el ordenador

La unificación de los servicios, aplicaciones y demás posibilidades entre nuestro ordenador y el móvil cada vez es mayor, Google Chrome es uno de los navegadores más populares tanto en smartphones como en ordenadores, esto hace que piensen continuamente en novedades que ofrecen a los usuarios una ventaja frente a otros.

Tras la actualización a Chrome 79, pudimos ver cómo Google Chrome nos protegería ante contraseñas inseguras o filtradas en la red y ahora nos hacemos eco de una herramienta que nos permitirá ser más productivos en pocos segundos. Estar viendo un texto en el ordenador que necesitamos en nuestro móvil puede ser un problema, algo en lo que Google ha pensado para dar con la solución.

Cómo enviar textos y enlaces del ordenador a nuestro móvil

Para activar esta nueva función, tendremos que actualizar nuestro navegador Google Chrome a la última versión y del mismo modo en nuestro smartphone. Además de esto debemos comprobar que tenemos la misma cuenta de Google en ambos dispositivos, de lo contrario no podremos enviar textos y enlaces.

Una vez hemos cumplido con estos requisitos, tendremos que abrir una nueva pestaña en el navegador de nuestro ordenador, para después pegar el siguiente comando como si de un enlace se tratase: chrome://flags

Una vez hecho esto podremos ver una barra de búsqueda, donde debemos buscar el término “clipboard” y automáticamente tendremos acceso a tres opciones diferentes que nos permitirán llevar a cabo nuestro truco. Tendremos que pulsar la opción que hay al final de cada una para desde el desplegable cambiarlo desde de “Default” a “Enabled”. Después de la parte inferior veremos un botón que nos servirá para reiniciar el navegador y que comiencen a funcionar nuestros cambios.

Comenzamos a utilizar el truco que nos hará más productivos

Una vez hemos realizado los pasos anteriores solo tendremos que dirigirnos a una página web cualquiera, escoger el texto que nos interesa y procedemos a seleccionarlo con el ratón. Después pulsamos con el botón derecho del ratón podremos ver la opción en primer lugar de “enviar mensaje de texto a (nombre de nuestro smartphone)”.

No os preocupéis, no será un mensaje como tal, se trata de una traducción que no está bien adaptada. El texto nos llegará a nuestro móvil mediante una notificación de Google Chrome, informándonos de que ya disponemos en el portapapeles del smartphone con el texto que habíamos seleccionado.

Ahora solo tenemos en nuestro móvil que dirigirnos a la aplicación que escojamos, en nuestro caso Google Keep, para anotar el texto en una nota. Mantenemos pulsado y escogemos pegar. Este mismo método podemos seguir con los enlaces de una página web o con una combinación de números.