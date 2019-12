Google Maps tendrá un modo específico para moteros

Una de las aplicaciones más populares entre los smartphones es Google Maps, un servicio que nos permite conocer la ubicación exacta de cualquier lugar, ya sea una casa, tienda o monumento. Con solo consultarlo en nuestro móvil vamos a tener en la palma de nuestra mano todo lo que necesitamos, incluyendo el trayecto que nos llevará al lugar en coche, andando o incluso en transporte público.

Hasta ahora no Google Maps no ofrecía información para ir en moto, algo que cambia con la implementación primero en la India, un país donde el uso de este tipo de vehículos es masivo. Recientemente también lo hemos podido ver implementado en Chile o Argentina, por lo que no tendremos mucho que esperar para que llegue a nuestro país y otros de Europa.

¿Qué ofrece el modo moto en Google Maps?

Si tienes una moto, conocerás la cantidad de maniobras disponibles que puedes realizar, en comparación con un coche los cuales por su volumen y tamaño no cogen por calles más estrechas o tiene más complicado el acceso al centro de las ciudades. Por esto Google ha estado trabajando en la implementación de unas rutas marcadas de forma exclusiva para motos.

En nuestro país, es cierto que no ofrecerá muchas alternativas en las ciudades, salvo algunas puntuales, pero en otros lugares cómo pequeñas localidades o en el centro de Europa donde las calles son muy estrechas si encontraremos importantes cambios y ventajas en el recorrido, así cómo ocurre en la India donde hay situaciones similares.

Con esta opción Google Maps pretende ser aún más completo y ofrecer una alternativa independientemente de cual sea nuestro medio de transporte favorito. Solo tendremos que preocuparnos de colocar nuestro móvil sobre el manillar de una forma segura y en la que no se pueda caer, para seguir las indicaciones de Google hasta llegar al lugar que hemos establecido.

Los países en vías de desarrollo son cada vez más importantes

Según los datos ofrecidos por Google, la India alcanzó recientemente los 400 millones de usuarios de Internet. Facilitando mucho las tareas a sus usuarios y ofreciendo alternativas que antes parecían inimaginables en países con serios problemas. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha provocado que actualmente se consuman 4 GB de datos por usuario al mes y se espera que la cifra crezca hasta los 11 GB por mes en los próximos cuatro años. Esto provocó que compañías como Google se fijen en este mercado para ofrecer soluciones a sus necesidades, como en este caso con el modo moto.