Los desahucios marcan mínimo histórico al caer un 11,9%

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año fue de 10.177, su nivel más bajo desde que se iniciaran los registros en 2013, tras caer un 11,9% en tasa interanual, según publica este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el tercer trimestre de 2019, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) siguen siendo mayoritarios al alcanzar el 68% del total de los practicados. No obstante, según los datos contenidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, estos lanzamientos han experimentado una disminución interanual del 7,7%.

Del total de lanzamientos realizados, 6.936 (el 68% del total) fueron lanzamientos derivados del impago de alquiler; 2.526 (24,8%) derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 715 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han mostrado una disminución interanual del 25,8%.

Por territorios, Cataluña –con 2.239, lo que representa el 22% del total nacional- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos. Le siguen Andalucía, con 1754; la Comunidad Valenciana, con 1.440, y Madrid, con 1.147.

Respecto a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.539, una cantidad que representa el 22,18 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.046; Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación por territorios la encabeza Andalucía, con 560 (22,16 por ciento del total); seguida por la Comunidad Valenciana, con 486; Cataluña, con 428; y Murcia, con 222.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos contenidos en el informe reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2019 fue de 12.715, un 5,4 por ciento menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 7.165 terminaron con cumplimiento positivo, dato que muestra una disminución interanual del 9,2%.

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas, en total 3.470, son un 45,1% menos que las iniciadas en el tercer trimestre de 2018, periodo en el que alcanzaron la cifra de 6.315.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña con 973, lo que supone casi un tercio (28%) del total nacional; le siguen Andalucía con 580; Comunidad Valenciana con 513; Madrid con 255; y Murcia con 172.