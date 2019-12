Peloton, castigada en Bolsa por un anuncio machista

Las acciones de Peloton Interactive cayeron con fuerza la semana pasada en Bolsa como consecuencia de un anuncio considerado sexista que ha sido muy criticado en las redes sociales. Las caídas de la acción continuaron este martes tras un informe negativo de analistas bursátiles. Con todo, las acciones de la firma de equipamiento deportivo han subido con fuerza desde su estreno en Bolsa.

El anuncio de Peloton presentaba a Grace, una mujer de Boston, que resumía un año de su vida con la bicicleta Peloton regalada su pareja. El video se volvió viral en las redes sociales, provocando una parodia mordaz de la comediante Eva Victor e incitando a Peloton a cerrar los comentarios en el video oficial de YouTube, visualizado por más ocho millones de veces. Las acciones de Peloton cayeron un 7,4% la semana pasada.

Aprovechando el revuelo provocado, la marca de ginebra Aviation contrató a la misma actriz protagonista del anuncio de Peloton para un papel totalmente diferente. En el anuncio alternativo, la actriz, Mónica Ruiz, está sentada en la barra de un bar mirando al vacío en compañía de dos amigas. "Esta ginebra es realmente suave", dice finalmente tras una larga pausa. Las amigas le aseguran está "a salvo aquí" y brindan "por nuevos comienzos". Luego, Ruiz se bebe su copa de un solo sorbo. El anuncio se cierra con una foto de una botella de la marca de ginebra. "Te ves genial, por cierto", dice una de sus amigas. Reynolds publicó el anuncio en Twitter con el título: "Bicicleta estática no incluida".

El hashtag #AviationGin rápidamente comenzó a ser tendencia, y el video del segundo anuncio tiene más de 4,6 millones de visualizaciones. Ruiz, en un comunicado recogido por Bloomberg e inicialmente difundido por Deadline, dijo que estaba contenta de haber hecho el anuncio de Peloton, "y que el equipo fue encantador". "Aunque soy actriz, no me siento cómoda estando en el centro de atención y soy terrible en las redes sociales", decía su declaración. "Decir que me ha sorprendido y abrumado la atención esta semana (especialmente en lo negativo) es poco".

"Cuando Ryan y su equipo de producción me llamaron [para hacer el anuncio] de Aviation Gin, me ayudaron a afrontar con algo de sentido del humor la situación", dijo. El humor ha sido una gran parte de la marca de Aviación desde que Ryan Reynolds compró una participación en la compañía el año pasado.

La actriz del anuncio de Peloton en otro anuncio de la ginebra Aviation.

Informe negativo

La caída de las acciones de Peloton de este martes se debe también a un informe muy negativo de la firma bursátil Citron Research. La valoración actual de Peloton es "poco realista" y "desconectada de toda realidad", escribieron sus analistas en un informe. En particular, Citron calculó que el valor por suscriptor de la compañía ascendía a más de 15.600 dólares, significativamente por encima del promedio de 655 dólares de sus comparables. La acción podría caer, según estos analistas, a cinco dólares por acción desde los 33 a los que cotiza actualmente.

La firma vende bicicletas estáticas y equipamiento deportivo con componentes tecnológicos para ejercitarse en casa. Su producto principal, la bicicleta regalada a Grace (Mónica Ruiz) cuesta más de 2.000 dólares e incluye un dispositivo similar a un iPad. La empresa ofrece también clases de ejercicio por 17 euros al mes.

Recientemente ha anunciado planes para abaratar sus productos, incluida una máquina de remo que no valga, como la actual, 4.000 dólares cada unidad, además de explorar posibilidades con dispositivos como el Apple Watch. La acción respondió con subidas, y de hecho consiguió, así, superar el precio de la OPV de septimebre, perdido poco después del estreno.