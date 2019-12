Cerca o lejos, ¡haga las maletas!

Toulouse no para. Bañada por el Garona, a un paso de España, la capital de la Occitania, en el sur de Francia, tiene fama de estar siempre en movimiento. La ville rose (la ciudad rosa), por sus edificios de color terracota, estrenó este año la distinción de ciudad histórico-artística de Francia y prepara el próximo con el renacimiento del barrio de la Cartoucherie, antigua zona industrial, como nuevo ecodistrito. Un must to go, con una clara apuesta por la gastronomía, el deporte, el bienestar y la cultura. Además inaugurará varios proyectos para integrar la naturaleza en la ciudad y promover los espacios verdes.

Esquíe y descubra otros atractivos fuera de las pistas sin salir de España

Getty Images

Ya han llegado las primeras nieves y las estaciones de esquí han abierto antes de lo esperado para regocijo de los amantes de los deportes blancos. Si aún no sabe por qué estación decantarse en España, la agencia Rumbo.es le da algunas pistas. En Cerler (Huesca), además de esquiar podrá disfrutar de unas vistas que quitan el hipo ya que sus pistas, más de 60, son las más altas del Pirineo.

Otras opciones también en el Pirineo aragonés son Formigal y Canfranc que han duplicado sus reservas. Sierra Nevada (Granada), sol casi asegurado a más de 3.000 m de altitud, gracias a su posición meridional es la que cuenta con más horas de luz natural y hasta 100 km de pistas esquiables. Las reservas han aumentado un 20%, según datos de Rumbo.es. Además es una de las más animadas. A un paso de Madrid, en un entorno natural idílico de bosques cubiertos de nieve, están las pistas del puerto de Navacerrada y Valdesquí, ambas ideales para debutantes.

Bonn se prepara para rendir homenaje a Beethoven

Estatua de Beethoven en Bonn. Getty Images

Bonn se prepara con mimo para estrenar 2020 por todo lo alto con un sinfín de eventos para rendir homenaje a su hijo más ilustre, el músico Ludwig van Beethoven, del que se cumple el 250 aniversario de su nacimiento. Algunos de los atractivos de Bonn son la antigua casa de Beethoven, un museo en recuerdo del compositor, la catedral románica y gótica, el antiguo ayuntamiento, rosa y dorado, y el palacio Poppelsdorf.

Las casas rurales más buscadas tienen chimenea y son ‘petfriendly’

El turismo rural gana adeptos pero no logrará colgar el cartel de no hay habitaciones en el puente. El porcentaje de ocupación alcanzará el 70%, una cifra 19 puntos superior a la alcanzada el año pasado (51%), según los datos de EscapadaRural.com. Con chimenea y petfriendly –­que acepten mascotas– y cercanas a las pistas de esquí son las más demandadas. Navarra (84%), La Rioja y Madrid (ambas 79%) serán las más ocupadas.

Un tercio de los regalos de Navidad serán reciclables

Los españoles gastarán un tercio (34%) del presupuesto de sus compras de Navidad en regalos y productos que sean reciclables y casi seis de cada diez (58%) prefieren comprar en un comercio respetuoso con el medio ambiente, predice la Encuesta anual de compras navideñas de Accenture. El gasto medio por habitante será de 589,16 euros. De ellos, un 21% se destinará a ropa, otro 17% a juguetes y un 15% a comida y bebidas.

La oferta 573 euros es el ­precio del vuelo a Vietnam con Cathay Pacific. La aerolínea aprovecha sus conexiones non stop con Asia para lanzar las mejores tarifas (Birmania, 749 euros) y volar desde Madrid al otro lado del mundo en busca de buen tiempo y temperaturas suaves. En business desde 2.397 a Vietnam y 2.847 a Birmania en Cathaypacific.com/es.

Pistas gastronómicas

Platos andaluces y de vanguardia en el corazón de Triana

En pleno Triana y con espléndidas vistas al Gualdalquivir y la Torre del Oro, el sevillano Abades Triana (Betis, 69 A) le ofrece alta cocina andaluza de vanguardia como el laminado de gambones, curry, lima y texturas de mango. Un elegante local con terraza y embarcadero. Desde 38 euros menú. Carta de vinos con más de 500 referencias.

Más de Leda 2016, un tinto ‘multiterroir’ muy elegante

Más de Leda 2016 es fruto de la integración de diferentes pagos de tempranillo, procedente de viñedos con una media de 60 años de edad, de cultivo ecológico en suelos de diferentes texturas. Es un vino multiterroir, elegante y fácil de beber. Este tempranillo de bodegas Leda en boca es intenso, con una entrada fresca de frutas rojas y negras.