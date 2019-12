Siga la pista verde por toda la Tierra

El turismo es una de las industrias más rentables y una de las que tienen un crecimiento más alto, pero también es una fuente de contaminación, no exenta de debate en las conversaciones de la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Se calcula que un 8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero –no solo de CO2– provienen del sector. El transporte, sobre todo el avión, deja una huella ambiental alta, pero productos y servicios como alimentación y hospedaje también dejan marca en el planeta.

No obstante, hay destinos que apuestan por un turismo sostenible y han sido premiados en distintas categorías en la clasificación que elabora la organización Green Destinations, que se revelaron en la última ITB Berlín, la feria del turismo, y se entregaron en las jornadas mundiales de destinos verdes (Global Green Destination Days) celebradas recientemente en la isla de Mali Lonsinj (Croacia). El único destino español que aparece entre los diez primeros es Torroella de Montgrí-l’Estartit. En el top 100 entran Noja (Cantabria), Baiona y las Islas Atlánticas (Galicia), Berguedà County y Tierras del Ebro (Cataluña) y Menorca (Baleares).

Palaos

Salpicando el mar de Filipinas, en el Pacífico occidental, emerge un vergel de centenares de islas e islotes de origen volcánico o coralino rodeadas de un intenso mar azul y con algunas de las playas más bonitas del planeta. Es Palaos, 488 km2 de superficie y considerado el destino más sostenible del mundo (ITB Earth Award). En su esfuerzo por proteger el medio ambiente, obliga a los turistas a prestar un juramento de respeto el entorno y no permite la entrada de protectores solares contaminantes.

Peleliu, Babeldaob, Angaur y Koror son las islas más importantes de un archipiélago que es uno de los mejores destinos de buceo por sus arrecifes de coral, cuevas submarinas, pecios de la Segunda Guerra Mundial, túneles ocultos, pendientes verticales y especies marinas tan raras como la almeja gigante. En tierra posee la fauna y flora más rica de Micronesia, y verá orquídeas encaramadas en cualquier sitio. Vuelos desde 1.226 euros con Iberia y China Airlines y dos escalas, Roma y Taipéi.

Liubliana

Casco histórico de Liubliana con uno de sus característicos puentes. Getty

Hace una década, en la capital eslovena el tráfico caótico se imponía sobre los peatones y la contaminación reinaba sobre las zonas verdes. Un extenso programa de plantación de árboles y medidas para potenciar el transporte público –el tráfico en el casco histórico está prohibido– la han hecho merecedora al premio como la mejor ciudad verde (Best of Cities). Hoy, tres cuartas partes de esta capital son zona verde y destaca su enorme parque Tivoli. Coqueta, animada y adecuada para recorrerla a pie o en bici, le asombrará su bonito casco antiguo con sus pintorescos puentes, sus callejuelas empedradas y sorprendentes rincones –en Navidad proliferan bonitos mercadillos–; destacan sus edificios de color pastel y la mezcla de estilos arquitectónicos. Vuelos desde 396 euros con EasyJet y escala en Londres.

Gozo

La icónica ventana azul, en la bahía de Dwejra, en Malta. Getty

Esta diminuta isla del archipiélago maltés es un cruce de culturas por donde transitaron fenicios, romanos, árabes, franceses y británicos. Fruto de esa herencia y de sus bellos y bien protegidos parajes naturales, es el mejor destino de comunidades y cultura (Best of Communities & Culture). No se puede perder la ciudadela –construida en la Edad Media–, el templo megalítico de Ġgantija, las rutas de senderismo, las playas y las espectaculares zonas de buceo. En la bahía de Dweja estaba la imagen más fotografiada de Gozo, la icónica ventana azul, un arco rocoso sobre el mar erosionado por el agua y el viento y que un temporal acabó destrozando en 2017, pero quedan los espectaculares acantilados que lo rodeaban y el agujero azul, una chimenea submarina. Vuelos desde 31,5 euros con Iberia Express y 74 con Ryanair.

Torroella de Montgrí

En pleno Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Bajo Ter, y frente al Mediterráneo, las localidades gerundenses del Bajo Ampurdán Torroella de Montgrí-l’Estartit han entrado por primera vez entre los diez mejores destinos sostenibles del mundo en la modalidad de destino costero (Best Seasides). Con un bonito conjunto histórico medieval, en sus alrededores podrá encontrar montaña, valle, humedales, playas y acantilados y todo tipo de rutas para hacer senderismo o ir en bici. Cobijada por la montaña y el mar, la vecina localidad de l’Estartit, un antiguo y tradicional pueblo de pescadores, es hoy uno de los mejores centros turísticos de la Costa Brava. El proyecto Life Pletera ha logrado desurbanizar y regenerar ambientalmente la antigua marisma y convertirlo en un espacio natural protegido.

Guyana

Este pequeño Estado es un destino emergente y se ha llevado el premio al mejor de ecoturismo (Best Ecoturism). Entre Venezuela y Surinam, es el único país de América del Sur de habla inglesa y que mantiene una rica cultura indígena. Verdes bosques tropicales, cascadas de vértigo y ríos repletos de caimanes resultan ideales para los amantes de la aventura. Su costa es una de las más agrestes y menos urbanizadas del continente y conserva zonas de anidamiento de tortugas marinas protegidas. Vuelos desde 1.618 euros con Iberia y American Airlines y escala en Miami.