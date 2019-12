Olvídate de leyendas urbanas, trucos para cuidar de tu smartphone

Las nuevas tecnologías están llenas de leyendas urbanas, sobre todo los smartphones, el dispositivo que siempre va con nosotros y utilizamos gran parte del día. Muchos de estos mitos fueron ciertos en su momento, pero con la evolución y el desarrollo de los dispositivos han quedado inservibles y en algunos casos provocan todo lo contrario.

Cualquier momento es bueno para aprender a utilizar nuestro móvil correctamente y para no volvamos a pasar por esas situaciones, hemos unido todos los consejos que nos permitirán hacer un buen uso de nuestro móvil.

No hace falta que cierres la multitarea

Hace algunos años cuando los smartphones contaban con apenas 1 GB de RAM y los procesadores no eran capaces de ofrecernos el rendimiento actual, cerrar la multitarea constantemente era una medida a tener en cuenta para mejorar el rendimiento.

En la actualidad contamos con varios GB de RAM, procesadores con altas capacidades y un rendimiento que se puede comparar con los ordenadores. Si actualmente cerramos continuamente la multitarea, solo estaremos provocando un consumo mayor de batería y de recursos.

El smartphone sabe por sí mismo cerrar las apps que ya no necesita, aunque aparezcan en la multitarea, no están ejerciendo ningún consumo de recursos en el móvil. Un mito que debería desaparecer si no queremos hacer que nuestro teléfono acabe rompiéndose antes.

¿Cargar el móvil hasta el 100?

Otra de las leyendas urbanas más extendidas y que debemos olvidar tiene que ver con las baterías. Las baterías actuales están preparadas para calibrarse automáticamente, no hace falta que lo carguemos totalmente o lo dejemos descargarse. Esto concretamente hará que nuestra batería sufra y acaba resintiendo.

Lo correcto y más recomendable es cargarlo antes de que baje del 20% y desenchufarlo en torno al 80%, el porcentaje que como podrás comprobar por ti mismo más rápido se carga. Por debajo o encima de estos números, la batería debe ser más cuidadosa de no sobrecargarla o dañarla y por ello, es mejor reservar esos porcentajes para situaciones concretas.

Modo avión para ahorrar batería

Hace años cuando no todos los smartphones contaban con un modo de ahorro de batería, activar el modo avión era el único recurso disponible, aunque lo cierto es que actualmente tenemos otras medidas implementadas en todos los móviles que nos ayudarán de forma correcta a reducir el consumo.

Actualmente si activamos el modo avión, podemos no desactivar el WiFi o el GPS, incluyendo en un futuro el Bluetooth. Sin embargo, si utilizamos el modo ahorro de batería de nuestro móvil, si estamos consiguiendo lo que buscamos, desactivando por completo la posición GPS o limitando la cantidad de procesos que hay abiertos en segundo plano.