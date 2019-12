Netflix está probando un nuevo sistema de descargas inteligentes 'para ti'

Netflix puso en marcha la opción de descargar sus series y películas en nuestros smartphones y tablets y, desde entonces, los vuelos en avión o los viajes largos en coche o en tren son otra historia. Y en todo el tiempo que llevan en funcionamiento han cambiado lo justo pero sin tocar la esencia de esa opción.

Aunque parezca obvio decirlo, con las descargas de Netflix somos nosotros los que decidimos qué queremos ver para esos momentos en los que la cobertura de datos no es la mejor o, sencillamente, no queremos gastar megas de nuestra tarifa de datos. Pero, ¿y si fuera la plataforma la que decidiera qué tenemos que descargar y qué no?

Descargas inteligentes para ti

Aquí entramos de lleno en eso que está tan de moda que es el algoritmo, la inteligencia artificial o como queráis llamarlo. Netflix no quiere esperar a que acabes de ver una serie y te marches de la plataforma para prestarle atención a otra app o afición que tengas. Los de Reed Hastings quieren que sigas con ellos y por eso te van a poner un anzuelo.

Se llama 'Descargas para ti', un nuevo tipo de smart downloads que se está probando en un número muy limitado de cuentas y que funciona de la siguiente manera: estamos terminando de ver el último capítulo de la temporada de una ficción y, para el momento en el que hayamos concluido, Netflix habrá descargado (de forma preventiva) una serie de capítulos de otros contenidos que "podrían" interesarnos. ¿Para qué? Pues para que de inmediato demos al play y comience la reproducción, evitando así cualquier posible fallo de red.

Nuevas 'Descargas para ti' de Netflix.

Y cuando decimos lo de "podrían" no nos referimos a un "a ver si tengo suerte", sino que ellos ya conocerán con precisión el porcentaje que tienen de acertar con la elección que han hecho, ya que habrán tenido en cuenta, no solo lo que nos gusta a nosotros, sino cómo sus decenas de millones de suscriptores en todo el planeta reaccionan al acabar una u otra serie o película de Netflix.

Por otro lado, podréis pensar que si está descargando indiscriminadamente capítulos sin nuestro control, el móvil se nos va a llenar rápidamente. Pues no. Para evitar algo así, la app nos permitirá marcar unos límites máximos de espacio que pueden ocupar estos capítulos de las llamadas "Descargas para ti'. Veremos, de todas formas, si la cosa tiene éxito y desde la plataforma de vídeo en streaming se deciden a incluirla en algunas de las versiones release de la App Store de iOS y la Play Store de Android.