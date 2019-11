El Gobierno no subirá el sueldo a los funcionarios mientras esté en funciones

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, ha asegurado hoy que el Gobierno mantiene su compromiso de subir el salario a los empleados públicos un 2% en 2020, si bien ha explicado que la subida no podrá realizarse mientras el Ejecutivo esté en funciones. Por ello, todo apunta a que este incremento no se producirá en enero pero sí después, cuando el Gobierno deje de estar en funciones, y se hará "de forma retroactiva" con efectos para todo el ejercicio.



En declaraciones a los medios antes de inaugurar una jornada de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), el ministro ha indicado que "desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo

caso será devengado con fecha 1 de enero", aunque tenga que ser "con efecto retroactivo", precisó.



"Nos encontramos en un periodo de Gobierno en funciones", ha recordado Planas, quien ha confiado en que "tengamos pronto" un Ejecutivo investido que tenga "plena capacidad", ya que el alza salarial requiere de un decreto Ley, una figura normativa que plantea dificultades para su aprobación

en la actualidad.



No obstante, no ha descartado la posibilidad de que haya un Ejecutivo en 2019. De haberlo "antes de fin de año", se podría adoptar la subida salarial para los funcionarios, ha dicho. "Pero hay que tener muy en cuenta las circunstancias en las que no encontramos", ya que aunque el Presupuesto prorrogado "no plantea problemas, sí lo relativo al Gobierno en funciones, según nos han informado los servicios jurídicos", ha insistido.



Asimismo, el ministro ha asegurado que durante el mes de diciembre se convocarán las comisiones de Igualdad y de Seguimiento de los acuerdos de empleo público, tal y como se comprometió ayer con los sindicatos.