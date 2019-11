Cómo sacar el máximo partido al plan de pensiones

Los planes de pensiones privados no están sujetos al impuesto de patrimonio ni al de sucesiones y donaciones. Cuando el titular de un plan de pensiones fallece, el rescate corresponde al beneficiario que haya designado, ya sea su cónyuge o sus herederos. Y ese beneficiario no tendrá que rendir cuentas con el fisco por el hecho de serlo, solo rendirá cuentas con Hacienda cuando rescate el plan y lo hará a su propio tipo marginal. Los planes de pensiones no suponen por tanto una herencia como tal, lo que los convierte en una fórmula atractiva para los ahorradores más adinerados de dejar un legado a sus herederos que no está sujeta a sucesiones.