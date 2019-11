La brecha de la desigualdad es la responsable de las sociedades injustas

Jorge Rodríguez tiene 27 años y síndrome de Asperger. Eso no le impide participar con otros compañeros y a veces dirigir el programa de radio Gigantes, que se emite en Radio Vallekas los martes de 10 a 11 (podcasts en www.radiovallekas.org y www.fundacionadecco.org) gracias a la Fundación Adecco.

Además, Jorge ha participado en diferentes talleres y en un curso de capacitación profesional. “Este verano he hecho prácticas de administrativo en la escuela Afinarte”, explica, por las que le han pagado. También está en varios procesos de selección en los que recibe la ayuda de la Fundación Adecco, “aunque todavía no me han cogido en ninguno”, dice.

Es una de las miles de personas que han pasado por el programa Empleo para todos que esta fundación creó hace 15 años, y que ayuda a encontrar trabajo a personas que tienen dificultades para hacerlo. “Trabajamos con cuatro grupos de personas”, explica Begoña Bravo, responsable del área de integración de Madrid de la Fundación. Son discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años y mujeres solas con hijos a su cargo o víctimas de la violencia de género.

Se encargan de las personas “con un itinerario de empleo individual y un seguimiento, y con las empresas, haciendo una labor de sensibilización y un plan de integración”, cuenta Bravo. En 2018 lograron que 468 empresas contrataran a 3.792 discapacitados, 561 mujeres, 1.504 mayores de 45 años y 1.038 en riesgo de exclusión social.

El pasado mes de octubre, unos 40 trabajadores de la empresa Home Serve se levantaron muy temprano un sábado por la mañana en Madrid, se pusieron monos de trabajo y se convirtieron en voluntarios del programa Reparaciones solidarias. Con él ayudan desde 2010 a organizaciones y fundaciones a reparar o pintar sus hogares o centros de acogida. A lo largo de estos años han conseguido impactar positivamente en la vida de 5.000 personas.

Dirigidos por un maestro albañil y otro pintor, se presentaron en la Fundación Síndrome de Down de Madrid para acondicionar un local de esta asociación. Primero taparon unas grietas y repararon unas humedades. Después pintaron todo el espacio. Este será utilizado como centro ocupacional de empleo.

Acciona tiene un programa educativo para los estudiantes de primaria en las comunidades cercanas al parque eólico de Bannur (India). En colaboración con la ONG Pratham y desde 2018, quieren mejorar las habilidades en lectura y matemáticas de los alumnos de 6 y 7 años de 16 colegios, con un impacto sobre 1.394 alumnos con Upper primary.

Con Community based intervention, la multinacional española apoya a los niños introduciendo la tecnología con actividades realizadas con tabletas. La empresa se involucra en un diálogo permanente con las comunidades, profesores y alumnos para lograr cambios y mejoras en sus programas educativos.

Mercadona, dentro de su labor para promover los objetivos de desarrollo sostenible, trabaja con la Fundación Capacis en la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Esta colaboración se centra en la ejecución de jardines verticales en algunos centros. Han participado en cinco de estas instalaciones y co­laboran en el mantenimiento del ajardinamiento de otros ocho centros.