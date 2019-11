ERC: “Nuestra respuesta ahora mismo a este acuerdo es un no”

ERC se ha desmarcado del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. "Nuestra respuesta ahora mismo a este acuerdo es un no", ha anunciado Marta Vilalta, portavoz de ERC. La abstención de los 10 diputados del partido catalán es necesaria para que salga adelante el Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, toda vez que Ciudadanos ya ha anunciado que está en contra.

La respuesta de ERC no es inamovible. Vilalta ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos "sentarse y hablar" para apoyar a Sánchez en un debate de investidura. Como condición para modificar su postura ha situado "reconocer que se trata de un conflicto político y no de convivencia en Cataluña". "Si no se mueven en este sentido no hay nada que hacer", ha afirmado, así como ha pedido una mesa de negociación.

Por su parte, Miembros de Junts per Catalunya aseguran que el acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos este martes supone una vuelta a la casilla de salida y reclaman un diálogo sin límites. A diferencia de ERC, los ocho representantes de este partido en el Congreso no son suficientes para garantizar el Gobierno de Sánchez. La CUP, con dos escaños, pide "no caer en el error" del acuerdo, que no ayudará a "la autodeterminación" ni a conseguir "la amnistía".

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ha tildado de "genios" a ambos partidos de izquierdas. "Lo que no era posible cuando PSOE y UP tenían más diputados lo es ahora, cuando tienen menos", dice en un tuit. En él añade que "han repetido elecciones, se han debilitado, han engordado a la derecha y a la ultraderecha para volver a lo mismo".

En esa línea se ha pronunciado Meritxell Budó, portavoz del Govern de Catalunya: "Seis meses después y 136 millones de euros menos, volvemos a la casilla de salida. Repetimos: el diálogo sin condiciones es imprescindible si España quiere resolver el problema más grande que tiene desde hace años".

Elsa Artadi, diputada de JuntsxCat, ha cargado contra la marca de Podemos en Cataluña. "El acuerdo destapa uno de los 'blufs' más grandes de la política catalana de los últimos años: la equidistancia de los Comunes, que habían venido a cambiarlo todo". Artadi ha añadido que las nuevas elecciones han supuesto "una sentencia de 100 años de prisión, más detenidos, más represión y más ultraderecha en el Congreso".

Punto 9 del acuerdo

El partido nacionalista se ha mostrado crítico con el penúltimo punto del preacuerdo entre PSOE y Podemos: Garantizar la convivencia en Cataluña. La portavoz de JuntsxCat en el Congreso ha señalado que el partido de Iglesias está ocupando el lugar de Ciudadanos tras su caída electoral: "Ahora que Ciudadanos pierde apoyos, parece que Podemos les hace el relevo y compra sus argumentos, afirmando que en Cataluña hay un problema de convivencia".

El diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran, ha pedido este martes no caer en el "error" del pacto entre las dos principales fuerzas de izquierdas no nacionalistas. La formación piensa que no servirá para conseguir la autodeterminación, la amnistía de los presos soberanistas y los derechos sociales. Botran indica en un tuit que el pacto "nos pedirá desmovilización con el espantajo de VOX. El esquema de la Transición".