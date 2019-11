Ciudadanos dice que no apoyará el pacto entre PSOE y Podemos

Ciudadanos rechaza el pacto que han acordado este martes el PSOE y Podemos. Según un comunicado difundido por el partido, el partido rechaza apuntalar esta coalición cuyo voto afirmativo podría apuntalar el futuro gobierno de coalición sin depender de los partidos independentistas catalanes, ERC, Junts pel Cat y CUP.

Jose Luis Ábalos, secretario general del PSOE, había apuntado el lunes a Ciudadanos como una de las claves del desbloqueo. Había rechazado formar una gran coalicón con el PP y había apuntado a buscar un entendimiento con Unidas Podemos, al que se sumasen también los 10 diputados que le quedan a Ciudadanos.

Tras la firma del preacuerdo de este martes entre Sánchez e Iglesias, el partido naranja ha abogado precisamente por una gran coalición entre el PP y el PSOE y su propio partido en "un acuerdo moderado y constitucionalista".

"Ciudadanos no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España. Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de los españoles", ha dicho el partido. Además, han recordado las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno en funciones en una entrevista el pasado septiembre, cuando justificó su rechazo a aceptar ministros de Podemos porque "no dormiría tranquilo por las noches". "Hace dos días no podía dormir por Podemos y ahora van a vivir juntos", han indicado desde Cs.

Ciudadanos, no obstante, se encuentra en una suerte de vacío de poder. Tras los malos resultados obtenidos en las elecciones del domingo, donde el partido naranja perdió 47 escaños y se quedó apenas con 10. El partido está a la espera de formar una comisión gestora que convoque un congreso donde se elegirá a su nuevo líder. La actual portavoz, Inés Arrimadas, gana enteros para colocarse como futura presidenta del partido.

Eso sí, la respuesta a este acuerdo por parte de Ciudadanos ha sido unánime. El líder de Ciudadanos en Parlamento Europeo, Luis Garicano, y principal referente del sector crítico a Rivera ha censurado el acuerdo en su cuenta de Twitter. En un sentido similar se ha pronunciado Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder del partido naranja en la región, que ha afirmado que "Sánchez ha engañado a los españoles".