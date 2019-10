El Santander cambia por completo su producto estrella, la Cuenta 1,2,3

El Banco Santander dejará de bonificar su cuenta 123 a partir del próximo mes de enero, aunque eliminará a cambio las comisiones. La entidad ha eliminado la remuneración del 3% para imporrtes de hasta 1.000 euros así como la devolución del 1%, 2% y 3% de los recibos domiciliados, como ha adelantado Efe. No obstante, los clientes de este producto, que ya no se comercializa, no tendrán que abonar los seis euros mensuales (72 euros al año) en concepto de comisiones de mantenimiento de cuenta y tarjetas de débito y crédito.

No obstante, para mantener estas condiciones, es decir, la eliminación de las comisiones, el cliente tendrá que cumplir una serie de requisitos: tener los ingresos domiciliados -nómina, pensión, prestación por desempleo-, así como tres recibos, y realizar, al menos, seis movimientos de compras en comercios, tradicionales u online, o con las tarjetas asociadas a la cuenta en los últimos tres meses, de los que uno debe ser con una de crédito.

Como ya adelantó la entidad en la presentación de resultados de ayer, Santander ha tenido que ir adaptando su negocio y sus productos al nuevo entorno de tipos del Banco Central Europeo. El banco admitió ser "muy sensible" a los tipos de interés, y anunció que ante este escenario apostaría por un nuevo modelo de negocio, muy orientado a la captación de depósitos, y admitió que aún tenía mucho margen para rebajar el coste de estos productos. En la actualidad, el coste medio es del 0,13%, uno de los más altos del sector.

Desde que su producto estrella, que ya no se comercializa, se estrenara en 2015 ha sufrido varios recortes. Inicialmente, la entidad ofrecía tres tramos remunerados al 1%, al 2% y al 3%, en función del saldo, hasta un máximo de 15.000 euros. La primera modificación del producto se realizó en marzo de 2017, cuando la entidad estableció que se debía contratar un paquete de tarjetas y realizar un mínimo de seis transacciones al trimestre. No obstante, el cliente debía abonar tres euros al mes (36 euros al año) y otros tres euros mensuales en concepto de mantenimiento, es decir, un total de seis euros.

Un año después, se produjo el primer recorte del importe a remunerar: desde los 15.000 a los 10.000 euros. En pocos meses, lo rebajó de nuevo, hasta los 6.000 euros y en octubre de 2018, lo dejó en 1.000 euros y eliminó los tramos, oferta que se ha mantenido hasta ahora.

Los cambios, que se empezarán a aplicar a partir del 1 de enero, aparecerán reflejados en la liquidación correspondiente a 10 de febrero de 2020. No obstante, la entidad mantendrá el resto de beneficios ofrecidos hasta ahora a los clientes 123, como las transferencias online gratuitas y las retiradas de efectivo con tarjeta de débito tanto en los 7.500 cajeros que tiene en toda España como en los cerca de 30.000 en el extranjero.

En la actualidad, la oferta de Banco Santander incluye la Cuenta Zero 1,2,3, 100% digital y sin comisiones de mantenimiento siempre que el cliente cumpla uno de los dos supuestos: domicilie sus ingresos y tres recibos o realice al menos seis compras con tarjetas de débito o crédito; o mantenga un saldo medio mensual en cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo, productos financieros estructurados, notas estructuradas, fondos de inversión, planes de pensiones individuales y seguros de ahorro e inversión de al menos 60.000 euros, un saldo mínimo de 20.000 euros en fondos, planes de pensiones individuales, seguros de ahorro e inversión, Unit Linked y planes de previsión asegurados; y mantenga depositadas en el banco al menos 1.000 acciones de la entidad.

Asimismo, está disponible la Cuenta Smart, para los jóvenes, la Cuenta 1,2,3 Mini, para niños, y la Cuenta 1,2,3 Profesional, para autónomos.