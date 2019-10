Porsche ha diseñado una de las naves que veremos en Star Wars Episodio IX

No es extraño este tipo de colaboraciones y, otra cosa no, pero en el universo Star Wars hay rastro del diseño de grandes marcas en lo que a naves espaciales e ingenios tecnológicos se refiere. El mismísimo Ralph McQuarrie, padre de las principales cazas de combate, cruceros espaciales y vehículos de las tres primeras películas, llegó a la producción de La Guerra de las Galaxias a principios de los años 70 tras trabajar para Boeing en el desarrollo de aviones, así que esa conexión no debería pillarnos por sorpresa.

Ahora, Star Wars y Porsche unen sus caminos con una colaboración donde lo más sobresaliente llega con esta nave espacial diseñada por los alemanes, aunque el acuerdo tiene otras muchas ramificaciones. La principal es que, con motivo del estreno de la película el 20 de diciembre, la automovilística aprovechará para presentar en EE.UU. su primer vehículo totalmente eléctrico, el célebre Taycan del que ya os hemos hablando en artículos anteriores.

Paralelamente a esa vinculación entre Porsche y Star Wars, el proyecto más desafiante de los que se van a poner en marcha tiene forma de nave espacial que llevará impresa la marca de los alemanes, no tanto en su carrocería (como si fuera un coche de calle) sino en sus líneas, su estilo y acabado. Porsche ha conseguido introducir dentro del último capítulo de la epopeya galáctica un vehículo del que se ha filtrado un boceto que nos da idea de cómo será, pero sin ofrecer demasiados detalles ya que tendremos que conocerla por completo cuando vayamos al cine.

Porsche

Encantados con esta colaboración

Ha sido el vicepresidente del departamento de diseño de Porsche, Michael Mauer, el que ha puesto voz a ese logro: "Desarrollar un vehículo espacial con un claro ADN Porsche en el diseño es una tarea apasionante. Aunque no parecen compartir muchos elementos a primera vista, ambos mundos tienen una filosofía de estilo similar. La estrecha colaboración con el equipo de diseño de Star Wars es muy positiva para nosotros. Estoy seguro de que ambas partes pueden obtener grandes beneficios de este intercambio".

Aunque el nuevo Porsche Taycan comenzará a venderse el año que viene en EE.UU., en Europa tendremos que espera hasta 2021. Tampoco es que estemos hablando de un coche asequible por lo que aquellos que se lo puedan permitir serán los que más tengan que sufrir hasta su llegada, salvo que el prometido modelo de acceso rebaje muchísimo su precio y pueda alcanzar a la gran mayoría de mortales.