Cómo actualizar las aplicaciones de tu iPhone con el nuevo iOS 13

iOS 13 se ha convertido en un campo de minas para muchos usuarios que llevan años utilizando iPhone, porque desde Apple han debido pensar que no ocurriría nada si algunas opciones, de las más utilizadas, se cambiaban de sitio. No sabemos muy bien si porque su actual ubicación es la más sensata, o porque no había más remedio que encontrarle el primer hueco que encontraran.

El caso de las actualizaciones es uno de ellos. Como podéis ver por la foto de apertura de este artículo, el lugar donde podíamos ver si teníamos las últimas versiones de las apps instaladas, estaba abajo a la derecha, en la home de la App Store. Así ha venido siendo desde tiempos inmemoriales.

Pero Apple ha decidido que ahí ya no estará más esa opción porque, entre otras cosas, había que hacer hueco a la nueva pestaña de Arcade, la zona donde aparecen los juegos que forman parte de esa tarifa plana que se estrenó el pasado 19 de septiembre. Así que, como no hay hueco para las actualizaciones de toda la vida... ¿qué hacemos con ellas?

Castigada de cara a la pared

Esas actualizaciones de iOS 13 están ahora a un par de clics de distancia, conscientes desde Apple que ese cambio podría traer cola. Si queréis ver cómo andan de updateadas esas apps, solo tenéis que hacer lo siguiente.

Actualizar apps en App Store de Apple.

Entráis en la App Store y, sin moveros de la portada donde aparecen los titulares y temas del día, pulsáis sobre la imagen del avatar, arriba a la derecha (en nuestro caso, a Goku, de Dragon Ball Z). Una vez que entréis, llegaréis a otra pantalla donde veréis un acceso a las compras que tengáis hechas, tanto las vuestras como la del resto de miembros de la familia, y un poco más abajo, las actualizaciones.

Ahí podréis comprobar, de un simple vistazo, si os falta algo por actualizar o si todo está OK. Estos días post-lanzamiento de iOS 13 serán un ir y venir de nuevas versiones, así que recordad acceder a este menú o, para quitaros problemas, activar la actualización automática para no tener que estar mirando a todas horas si hay cambios en esta sección.

No es tan accesible como antes, pero a la tercera vez que lo hagáis, seguro que ya os habréis quedado con la mecánica. ¿No es muy complicado no?