Tres maneras de ver vídeos en YouTube cuando no tienes conexión a Internet

La aplicación de vídeos más popular en Internet es YouTube, la plataforma cuenta con una gran cantidad de creador de contenido online que en muchas situaciones, sobre todo entre los más jóvenes, han desbancado a la televisión tradicional. La aplicación está disponible en todos los dispositivos, incluso en Smart TV, el problema llega cuando no tienes conexión a Internet para ver los vídeos.

Para esta situación, existen diferentes alternativas con las que evitar que nos quedemos sin consumir nuestro contenido favorito. Te mostramos los tres métodos que podemos utilizar si vamos a estar sin conexión a Internet durante algún tiempo.

YouTube Go, la mejor opción para ver videos sin conexión a Internet

La gran compañía Google cuenta en su haber con multitud de aplicaciones, muchas de ellas con una versión más ligera para dispositivos de recursos limitados. Las versiones Go están pensadas para este tipo de smartphones o tablets, pero dentro de YouTube Go encontramos una posibilidad que no existe dentro de la versión estándar, al menos sin pagar.

Se trata de la posibilidad de descargar dentro de la biblioteca de YouTube los vídeos que deseamos, permitiéndonos acceder a la app cuando no tengamos internet, dirigirnos a nuestra biblioteca y poder ver los vídeos sin notar ninguna diferencia.

YouTube Premium, la opción de pago

Con la llegada de las suscripciones de pago a YouTube se introdujeron varias novedades, entre las que encontramos además de ventajas para contactar con nuestros creadores de contenido favorito, hasta la posibilidad de descargar vídeos en máxima resolución para verlos cuando no tengamos conexión a Internet.

Al igual que ocurre con la alternativa anterior, podemos escoger descargar los videos y almacenarla en la biblioteca, para posteriormente acceder y poder reproducirlos sin problema alguno, además de que con esa opción tendremos otras ventajas como que no habrá anuncios que nos interrumpan.

El único pero de esta opción, es que conlleva un pago de 11,99 euros al mes, un precio algo elevado si solo utilizas YouTube de forma esporádica.

Descarga tus videos de forma externa

Aunque dentro de la propia Play Store no vamos a encontrar evidentemente otras opciones para descargar vídeos de YouTube, en la red encontramos otras opciones que pueden ser igualmente válidas. La primera de las opciones de llama TubeMate, una aplicación que funciona como si se tratase de un navegador y desde la que vamos a poder buscar y descargar todos los vídeos de plataforma.

La siguiente opción se llama Snaptube, con un funcionamiento muy similar a la anterior aplicación vamos a poder escoger nuestros videos favoritos para descargarlos en diferentes formatos y permitiéndonos verlos más tarde desde la galería de nuestro móvil o tablet.

Estas funciones son poco conocidas y utilizadas por los usuarios, dado que ahora las conexiones a Internet están más extendidas y las velocidades de carga han llegado hasta el estándar 5G. De todos modos se trata de una posibilidad muy útil de cara al momento en el que nos vamos a hacer un viaje en avión o tren, situaciones donde no podemos utilizar nuestra conexión a Internet de la mejor manera.