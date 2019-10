Así afectan los tipos negativos al sector financiero

El principal ingreso de las gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones son las comisiones que cobran a sus clientes. Estas suelen ir del 0,5% al 2%, en función del riesgo. Los fondos de Bolsa llegan a cobrar un 2,5% y los de bonos aplican comisiones mucho más bajas.

En España, el perfil del comprador de este tipo de productos financieros es muy conservador, por lo que predominan los fondos y planes garantizados y de renta fija. Con el 40% de la deuda pública europea cotizando con rendimientos negativos, ganar algo de dinero para los clientes se han convertido en misión imposible. Por ejemplo, los fondos monetarios (que invierten en depósitos y deuda a muy corto plazo), han perdido de media un 0,24% anual en los últimos tres años. En los fondos de renta fija europea a corto plazo la pérdida media anual ha sido del 0,19%. Los fondos mixtos han ganado un pírrico 0,34%, de acuerdo con datos de Inverco, la asociación del gestoras.

Como las firmas no logran rendimientos atractivos para sus clientes, han tenido que ir reduciendo las comisiones. En 2015 todavía superaban el 1% anual, pero ahora están por debajo del 0,8%.

“Los tipos cero nos obligan a reinventarnos, a buscar otro tipo de activos y especialidades para aportar valor a nuestros clientes”, apunta el presidente de una de las grandes gestoras españolas.

Una de las tendencias del sector en todo el mundo es empezar a ofrecer la opción de invertir en activos que no son Bolsa ni bonos. Esta misma semana, la gestora de Renta 4 Banco lanzó una nueva gama de fondos de capital riesgo, que invierten en compañías que no cotizan en los mercados. Eso sí, la barrera de entrada para este mundo no está al alcance de todo el mundo: el importe mínimo de inversión supera los 100.000 euros.

Otra tendencia ante el estrechamiento del margen en la industria pasa por potenciar los fondos indexados. En lugar de contar con un equipo de analistas y gestores que profundicen en los balances de las compañías y hagan una gestión activa, las gestoras lanzan fondos que se dedican a replicar la evolución de índices bursátiles o índices de bonos. Al tener menos gastos pueden cobrar comisiones mucho más baratas.

“Creemos que hay una zona gris entre la gestión pasiva y la gestión activa, que tiene muchísimo potencial, porque le puede aportar mucho al cliente”, explicaba el consejero delegado de J.P. Morgan Asset Management, George Gatch, en un reciente encuentro con periodistas. La firma, una abanderada de la gestión activa, decidió hace cuatro años comenzar a comercializar fondos indexados y ya tiene más de 30.000 millones de euros bajo gestión.

Otro de los movimientos que están provocando los tipos de interés cero y el estrechamiento de márgenes es una tendencia a la concentración del sector. En los tres últimos ejercicios se han producido una decena de operaciones corporativas en España. La gestión de activos es un negocio de escala. Se puede gestionar con los mismos recursos una cartera de 500 millones, que una cartera de 5.000 millones, pero los ingresos son 10 veces mayores en el segundo caso.