Uber busca acuerdos para ofrecer taxis y billetes de metro y autobús en España

“No somos una empresa de VTC. Somos una empresa de movilidad, donde tiene cabida todo tipo de transporte”, ha remarcado hoy Juan Galiardo, director de Uber en España, quien ha explicado en rueda de prensa que su compañía mantiene contactos con el sector del taxi y con algunas autoridades de transporte públicas, algunas ligadas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, con el fin de integrar en su plataforma el servicio del taxi y el transporte público, de modo que sus usuarios puedan comprar billetes de metro y autobús.

“Madrid podría ser un candidato muy bueno para lanzar Uber Transit [el servicio que permite comprar billetes de metro a través de la app de Uber] en España, pues la ciudad ya dispone de una app con toda la información sobre su transporte público”, reconoció Galiardo, que destacó cómo este negocio, que ya han lanzado en ciudades como París o Londres, es clave para la multinacional. Uber ha mantenido conversaciones también con Metro y el Consorcio de Transporte y han alcanzado un acuerdo con la compañía de ticketing Marsabi para estar preparados una vez logren cerrar acuerdos con las administraciones públicas.

Respecto a integrar el taxi en su plataforma (algo que ya hacen en Grecia, Turquía, Italia, Alemania o EE UU), el directivo aseguró que no lanzarán este servicio en España mientras no tengan una oferta sólida. “Cuando lo lancemos lo haremos bien”, dijo en clara alusión a la propuesta limitada de Cabify, que lanzó este servicio hace unos meses.

Galiardo remarcó, no obstante, que el modelo de negocio que ofrecería Uber al taxi es muy parecido al de los VTC, “de intermediación a cambio de una pequeña comisión”. “Uber puede ayudar a los taxistas a obtener más ingresos por hora”, subrayó. El ejecutivo indicó igualmente que los taxistas que estén en Uber tendrán el seguro de Axa que ya ofrecen a los taxistas que trabajan para su compañía en otros países; el mismo que tienen los conductores de las VTC o los riders de Uber Eats.

Negociaciones con la Generalitat

El director de Uber España también ha informado de que mantiene negociaciones con la Generalitat para buscar una vía de volver con su servicio Uber X, el de vehículo de alquiler conductor, a Barcelona, de donde salió el pasado febrero tras la entrada en vigor de la nueva regulación sobre VTC. Pero ha descartado volver a dar el servicio en esta ciudad mientras no cambie la actual regulación que obliga a pedir los coches con una antelación de al menos 15 minutos, lo que les obligó, dijo, a dejar ese mercado. Preguntado por plazos para ese retorno de Uber a Barcelona, Galiardo indicó que no tienen una fecha concreta. “Además, no es algo que dependa de nosotros”, añadió. "La actual legislación restrictiva de la Generalitat es única en el mundo y es incompatible con la inmediatez del servicio de Uber X".

El directivo se lamentó que en España existan dos polos tan opuestos en cuanto a regulación en el negocio de las VTC, el de Barcelona y el de Madrid, este último uno de sus mercados más relevantes para la compañía en Europa, dijo. Pese a todo, Galiardo explicó que siguen dispuestos a negociar con el gobierno catalán una regulación justa “que no deje a nadie atrás. Queremos que haya una regulación, pero una buena regulación”.

Central de reservas y compra de créditos

Galiardo desveló también una clara apuesta de Uber por fortalecer su negocio de VTC para el segmento empresarial, que mueve más de 150.000 millones de euros a nivel mundial y que en algunas ciudades del mundo ya representa el 10% de los ingresos de Uber. Para afianzarse como proveedor de movilidad de las empresas españolas, la compañía ha lanzado hoy en España tres nuevos servicios que se integran en Uber for Business.

El primero es Uber Central, una plataforma centralizada de reservas que permitirá a las empresas pedir viajes no solo para sus empleados sino también para sus clientes, invitados, etc, sin que estos tengan que estar dados de alta en la aplicación. Los responsables de Uber han explicado que Room Mate va a ser la primera compañía que lo va a utilizar para sus trabajadores. También va a hacer algunos pilotos en algunos de sus hoteles para clientes.

Los otros dos nuevos servicios son Uber Voucher, que permite a las empresas comprar créditos de Uber para terceros (clientes, empleados, invitados). “Esta solución ha tenido mucho éxito ya en Francia y Reino Unido”, dijo Galiardo. La última novedad es Uber Comfort, un producto premium que “replica el servicio Premium economy de las aerolíneas”. Este se estrena en Madrid, Sevilla, Málaga y Granada.