Blink XT2, la cámara de vigilancia con audio bidireccional y calidad 1080p

Blink es una compañía de Amazon que viene desarrollando soluciones de vigilancia domésticas que no requieren de instalación profesional, que podemos controlar desde nuestro teléfono móvil y que ahora tiene un nuevo modelo que ya está a la venta. Se trata de la XT2, que viene a ampliar las prestaciones de la anterior generación.

Nueva Blink XT2 de Amazon.

Esencialmente esta nueva Blink XT2 mejora tres aspectos fundamental de la generación anterior: la posibilidad de usarla también en el exterior, el audio bidireccional y una mejora en la calidad de grabación de imagen, lo que nos permitirá ver con mayor definición todo lo que ocurra tanto dentro como fuera de nuestra casa.

También resiste las inclemencias del tiempo

Esta Blink XT2, por su condición de cámara que podemos instalar tanto dentro como fuera de nuestro hogar, viene con una certificación IP65, lo que significa que no tendrá problemas en aguantar un fuerte aguacero, nieve o hielo. Así que no os tendréis que preocupar por el tiempo que haga porque no va a resentirse.

Control desde el móvil de la actividad de la Blink XT2.

La autonomía sigue manteniendo esos dos años que dice el fabricante que nos van a durar sus dos pilas AA, siempre que la usemos diariamente para un máximo de ocho segundos del vídeo en directo, 60 segundos de la grabación activada por movimiento y seis segundos de audio bidireccional. Todo lo que supere eso, reducirá la vida útil de las dos baterías.

Esta Blink XT2 llega con audio bidireccional, es decir, que podremos mantener conversaciones con quienes lleguen a nuestra casa aunque no estemos allí presentes. Esta función, para el caso de mensajeros que llaman a casa y no estamos, por ejemplo, es muy útil porque podremos darles instrucciones de dónde pueden dejarlo.

Calidad de imagen, precio y disponibilidad

El diseño de esta cámara es muy, muy compacto y podemos instalarla rápidamente gracias al soporte que viene en la caja. Además, su apariencia no le quita rendimiento a la hora de grabar ya que cuenta con calidad FullHD, esto es, 1080p de resolución y los clips se guardarán en la nube "[sic] sin coste adicional".

Tenéis esta nueva cámara ya disponible para su compra online a un precio de 119,99 euros. Si queremos comprar alguna de más, las tenéis en paquetes de ahorro de 219,99€, 299,99€ y 459,99€ para dos, tres y cinco cámaras respectivamente. Y por último, si ya tenéis una Blink XT2, a partir de ese momento cualquier otra más que queráis añadir os saldrá por 109,99.