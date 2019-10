Uría Menéndez, premiado por su compromiso con la inclusión LGTBI

El directorio jurídico Chambers & Partners ha otorgado a Uría Menéndez y a uno de sus socios, Borja Sainz de Aja, el segundo premio de los Chambers Diversity & Inclusion Awards, que celebró su primera edición el pasado 1 de octubre en Ámsterdam. Concretamente fueron homenajeados en las categorías Outstanding Firm for Diversity & Inclusion y LGTB+ lawyer of the year, respectivamente. El directorio británico otorgaba dos premios por categoría: Winnery Highly Commended (en inglés, muy elogiado), que fue el recibido por la firma española y su socio.

Los galardones, que se entregan a nivel global, reconocen por un lado las mejores prácticas en materia de diversidad e inclusión que se realizan en los despachos. Asimismo, destacan a aquellos abogados, de bufetes o in-house, cuyo papel es determinante para que estas iniciativas se materialicen.

Proyectos estrella

Uría, única firma española finalista en la categoría en la que fue premiada, recoge sus proyectos dentro del programa Plan de Desarrollo del Talento Profesional, que apuesta por favorecer que los empleados LGTBI se sientan cómodos en su puesto de trabajo para así promover, retener y atraer el talento.

Además, el despacho pretende promover la integración entre la vida personal y la profesional, poniendo el acento en la flexibilidad; así como favorecer un cambio cultural de la plantilla a través de la comunicación, formación y evaluación. Gloria Marín, socia del despacho y una de las responsables del programa, fue la encargada de recoger el premio.

Por su parte, Sainz de Aja recibió su galardón por su labor de integración en la firma de miembros LGTBI. El directorio destacó el impulso que el socio ha dado dentro del despacho al proyecto LGTBI & Allies Desk, una iniciativa que el bufete puso en marcha en 2017 y que introduce la figura del “aliado”: personas que, aun no perteneciendo al colectivo, tienen un compromiso activo y visible en su normalización. Bajo esta denominación se encuentran socios de peso dentro de la firma, fomentando una postura de reconocimiento y aceptación.