El futuro de los bufetes pasa por cuidar mejor a abogados y clientes

El secreto para diferenciarse

Los despachos aún tienen muchos campos que explorar. Este es el mensaje que la profesora de derecho de la Universidad de Miami y fundadora de LawWithoutWalls, Michele DeStefano, lanza con seguridad a sus alumnos. Los clientes reclaman otras formas de relacionarse y de abordar sus problemas. ¿La clave? Dejar atrás el miedo a colaborar entre sí para conseguir lo que la experta llama “co-colaboración proactiva”, su receta para que los abogados entren de lleno en las necesidades del cliente y diferencien sus servicios jurídicos. “Ahora lo importante no es solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos”, explicó.

Además, los usuarios piden habilidades como la “empatía, humildad y creatividad”, que entran en juego en el ejercicio y éxito de la abogacía, pero que a menudo no se les asocian. De no hacerlo, asegura, hace que el letrado no se enfoque como un “solucionadores de problemas, sino de síntomas, y no podrá ir a la raíz del asunto”. “Los despachos y la empresa jurídica solo están ocupando una porción del mercado que se les podría abrir”, advirtió DeStefano.