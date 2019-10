Los grandes despachos se fijan como objetivo mejorar la gestión de las personas

Adaptarse al cliente. Desde el público se trasladó a los cuatro socios directores la pregunta de si se habían visto obligados a bajar sus precios en los últimos años. Fernando Vives (Garrigues) dio a entender que sí. "Todos los despachos adaptamos nuestra oferta a la demanda hasta donde pensamos que tenemos que ir, y nadie puede decir que no lo ha hecho", respondió con el asentimiento del resto de los ponentes.

Más firmas extranjeras. Carlos Rueda (Gómez-Acebo & Pombo), por su parte, se atrevió a vaticinar el aterrizaje de nuevas firmas extranjeras, en concreto, anglosajonas. "Hace cinco años pensaba que era imposible, que no cabían más, y me equivoqué. Así que.. ¿por qué no? Eso es que España sigue siendo una jurisdicción atractiva".

Rotación. Por último, Jorge Badía (Cuatrecasas) defendió que, cuando una firma pierde a un abogado porque este ficha por otra, hay dos maneras de enfocarlo. Por un lado, puede verse como el fracaso del líder o de la organización, pero, por otro, subrayó que no siempre coinciden los intereses del profesional y el bufete, la rotación es sinónimo de "salud" dentro del sector legal.