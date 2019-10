Más de 1.000 profesionales se dan cita para reflexionar sobre los retos de la abogacía

Más de 1.000 profesionales del mundo del derecho se dan cita hoy en la sede de la Mutua Madrileña en Madrid para asistir a la sexta edición del Legal Management Forum, un evento organizado por Wolters Kluwer e Inkietos. Galardonado durante tres años consecutivos (2016,2017 y 2018) como el mejor evento jurídico del año, y en 2018 con el Premio Puñetas de Bronce que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el encuentro se ha consolidado como referente en el sector.

Bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey Felipe VI, la edición de 2019 se desarrolla bajo el lema Rethinking the legal profession, y se propone reflexionar sobre los retos y oportunidades del mercado.

La jornada, que también podrá seguirse en streming, contará con cerca de 30 expertos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan la analista norteamericana Jordan Furlong; Michele DeStefano, profesora de la University of Miami y Fundadora de LawWithoutWalls; Heidi K. Gardner, profesora del Center of the Legal Profession de Harvard Law School y experta en colaboración inteligente; o Alex Hamilton, consejero delegado de Radiant Law, compartirán su experiencia y tratarán de proporcionar a los profesionales herramientas e ideas para anticiparse a los cambios y tendencias del sector.

Así mismo, los asistentes podrán seguir el debate sobre liderazgo y gestión de despachos entre los socios directores de alguna de las firmas más importantes. En este coloquio participarán Fernando Vives, presidente de Garrigues; Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas; Salvador Sánchez-Terán, socio director de Uría Menéndez, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo.

El evento arrancó ayer miércoles en la sede del IE Business School, con tres itinerarios prácticos y paralelos dedicados a gestión de proyectos legales y fijación de precios, ciberseguridad y tecnología realista para despachos, e inteligencia emocional, recursos humanos y carrera profesional.

Sesión plenaria

La inauguración correrá a cargo de Rosalina Díaz, CEO de Wolters Kluwer España, y Emilio Martínez, presidente de Inkietos. Tras la bienvenida, comenzará la sesión plenaria que, conducida por la periodista Glòria Serra, dará paso a siete ponencias y mesas redondas.

Ganar eficiencia, eliminando los obstáculos que suelen separar las distintas áreas de los despachos, será la idea que centre la intervención de Heidi K. Gadner en su ponencia sobre colaboración inteligente.

Los nuevos modelos de negocio, el envejecimiento y el recambio generacional que conlleva, o la importancia de poner en el centro la experiencia del cliente, serán temas que se abordarán en las mesas de debate, en la que participarán ponentes de alto nivel al que los asistentes podrán trasladar sus dudas o preguntas.

También se dedicará un espacio a hablar sobre el futuro de la abogacía, tema transversal de la jornada. La mesa contará con la participación de Eduardo Cosmen, socio director de Fiscal de Grant Thornton; Natalia Martos, consejera delegada de Legal Army; Alberto Mata, director legal de Deutsche Pfandbriefbank AG en España; Marc Molins, socio director de Molins&Parés; Elena Otero-Novas, directora Legal y secretaria del consejo de Vodafone España; Pedro Rueda, socio director de Araoz & Rueda y Santiago Thomás de Carranza, socio cofundador de Thomás de Carranza Abogados

La jornada finalizará con un encuentro legal drinks en los jardines de la Mutua Madrileña, donde, en un ambiente distendido, los asistentes y ponentes podrán intercambiar impresiones, ideas y experiencias.