Nissan afirma que sus operaciones en Europa no son sostenibles con un Brexit duro

Nissan ha puesto sobre la mesa los elevados riesgos de un Brexit duro para el sector del motor. El presidente de la filial europea, Gianluca de Ficchy, ha asegurado en declaraciones a la prensa que las operaciones de la firma japonesa en Europa no serán sostenibles si un Brexit sin acuerdo conduce a unos aranceles del 10%. La empresa japonesa tiene plantas en Reino Unido (Sunderland) y España (Barcelona y Ávila), además de producir el Micra en una factoría de Renault en Aubergenville (Francia).

La OMC establece un arancel genérico del 10% para el sector del motor. Además, los controles aduaneros pueden interrumpir el siempre ajustado flujo de componentes a las fábricas (cinco millones de piezas al día). "Todo ello representa un aumento de costes sgnificativos en nuestros vehículos, que no serán competitivos en Europa. Si no hay acuerdo y ello conduce a la aplicación de los aranceles de la OMC, eso no será sostenible para nosotros".

Ficchy ha hecho declaraciones al anunciar que la fábrica británica empezará el próximo lunes a producir la nueva versión del Nissan Juke, a apenas dos semanas de la ruptura. "El nuevo modelo supone una inversión de 100 millones de libras en Sunderland, y está diseñado y construido en el Reino Unido para clientes europeos", apuntó.

Con todo, la empresa se ha replanteado asignar a esta fábrica la nueva versión del Qashqai, tal y como adelantó el responsable de producción de la empresa en 2017, especialmente si hay barreras comerciales. Este año la empresa también indicó que no fabricaría, como estaba previsto, el modelo X-Trail europeo en Sunderland, sino que lo importará desde Japón. Nissan vende en Europa unos 4.900 millones de euros en automóviles fabricados en el Reino Unido.

Además, Honda anunció a principios de 2018 el cierre de la fábrica de Swindon, con 3.500 empleados. La planta, que fabrica el Civic y exporta el 90% de la producción, cerrará en 2021. El vicepresidente de Honda para Europa aseguró, en todo caso, que no se trata de una decisión relacionada con el Brexit. "Nuestras inversiones y nuetro foco deben estar en otras partes, no en Reino Unido. Siempre hemos visto el Brexit como algo que podíamos superar", añadió.