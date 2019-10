Los cuatro valores españoles con mayor exposición a Reino Unido

Estos son los valores de la Bolsa española con más exposición ante un Brexit duro.

IAG: adaptar su capital para no perder los derechos de vuelo

IAG es la cotizada con mayor exposición al Reino Unido con más del 30% de sus ingresos generados en la economía británica. Aunque el grupo ha desarrollado sus planes de contingencia para hacer frente al peor de los escenarios, la incertidumbre del Brexit pesa como una losa. Esto unido a los conflictos laborales en Reino Unido y el precio del combustible han llevado a IAG a rebajar su previsión de resultados del ejercicio 2019. Los inversores agudizan las caídas que en lo que va de año superan el 21%. Pero los retos no se limitan a las cuentas. La compañía dispone hasta marzo de 2020 para adaptar su estructura accionarial si no quiere perder los derechos de vuelo en caso de un Brexit duro. Bruselas exige a la compañía que el 51% de su accionariado sea de la UE. Pero no todo son noticias negativas. Bank of America Merrill Lynch cree que el castigo sufrido es excesivo y la incluye en su lista de valores preferidos.

Iberdrola: disfruta de un momento dulce en Bolsa

Victoria Torre, analista de Self Bank, afirma que Iberdrola lleva tiempo haciendo los deberes y ha elaborado estrategias para cada uno de los escenarios que pudieran darse en relación a la salida del Reino Unido de la UE. La experta explica que entre las amenazas destacan las posibles interrupciones en la cadena de suministro así como en la plantilla y los contratos conseguidos hasta la fecha. El efecto divisa, una amenaza compartida por todas las empresas con exposición al Reino Unido, es combatida con planes cobertura. “Al no ser una compañía que exporta o importa mercancías, algunos impactos pueden estar más controlados. Una buena parte de los proveedores de la entidad son británicos y la mayor parte de las inversiones se realizan en el país, por lo que puede verse menos afectada que otras empresas”, explica. La compañía disfruta de un momento dulce en Bolsa y en lo que va de año suma un 43,10%.

Sabadell: el reto de sacar valor a la compra de TSB en 2015

El 15% de los ingresos de Sabadell proceden de TSB, su filial en el Reino Unido. Después de los problemas informáticos de 2018, que se tradujeron en un sobrecoste de 321 millones, este año era visto como el momento para empezar a crear valor de la compra efectuada en 2015. Entre los planes de la entidad que preside Josep Oliu estaba el de lograr que 20% del beneficio a cierre de 2021 procediera de la filial británica, un objetivo que podría desvanecerse si el Brexit duro pasa de ser una amenaza a convertirse en realidad. No obstante, a diferencia de Santander, Sabadell no se verá obligado a realizar dotaciones por su exposición al Reino Unido ya que la adquisición de TSB se realizó a valor contable y no se generó ningún fondo de comercio. La entidad, muy afectada además por los bajos tipos de interés de la zona euro, se deja un 13% en Bolsa. El consenso de Bloomberg le otorga un potencial del 23%.

Santander: impacto en resultados por el deterioro por su filial británica

La proximidad de la fecha del Brexit pasa factura a inversores y compañías. El sector financiero es el más sensible a esta situación y Santander no es ajeno a ello. La entidad que preside Ana Botín ha reconocido un deterioro de 1.500 millones en el fondo de comercio de su filial británica. El banco explicó que el ajuste contable se realizará en las cuentas consolidas del grupo a cierre del tercer trimestre y aunque sí impactará en el beneficio atribuido no lo hará ni en la ratio de capital CET1 ni en el dividendo. La noticia no pilló por sorpresa a los analistas. Desde Renta 4 señalan que este movimiento es coherente con la situación que vive el mercado. El ajuste efectuado por el banco no ha impedido que Credit Suise reiterara esta misma semana su recomendación de sobreponderar y fijara el precio objetivo en los 4,5 euros. Una valoración que implica concederle un potencial de subida en Bolsa del 29%,