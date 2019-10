El nuevo plan para el Brexit de Johnson afronta hoy su primer test

El plan para el Brexit anunciado ayer por Boris Johnson afronta hoy su primera prueba en el Parlamento de Westminster. Con apenas 28 días de margen antes de que se cumpla la fecha límite del 31 de octubre, el Gobierno de Londres confía en que la solución esbozada ayer por Johnson consiga respaldo del ala dura de los euroescépticos, mientras desde Bruselas se abre una puerta a la negociación.

El Ejecutivo británico tiene previsto hoy debatir el plan en una reunión ministerial previa a la sesión de la Cámara de los Comunes, en la que o bien el propio Johnson o el ministro para el Brexit, Steve Barclay, tendrán que responder a las preguntas de los diputados. Un test de primera mano para un plan que necesita la luz verde tanto del Parlamento como de los Estados de la Unión Europea.

El proyecto de Johnson, que amenaza con un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre en caso de no pactar una salida negociada, intenta salvar el escollo de Irlanda del Norte mediante una fórmula mixta: el Ulster será parte del mercado común (por lo que el tránsito de personas y mercancías es libre) pero no de la unión aduanera, por lo que tampoco habrá una barrera comercial entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña. El plan obliga, no obstante, a realizar controles aduaneros sobre las mercancías que cruzan la frontera en la isla, un aspecto sobre el que Johnson no ha ofrecido detalles.

La respuesta de ayer de Bruselas fue mixta: la propuesta británica recoge demandas europeas, especialmente la ausencia de una frontera física, pero por otro lado la salvaguarda queda condicionada a la aprobación de la Asamblea de Irlanda del Norte. Sin ella, caducará a los cuatro años y volvería la frontera. Una posibilidad que Bruselas y Dublín rechazan de plano porque contradice los acuerdos de paz de Viernes Santo.

Ayer el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, habló con Johnson, nada más recibir su carta con las nuevas propuestas. "El presidente señaló que aún hay puntos problemáticos que necesitarán más trabajo en los próximos días (...) El delicado equilibrio que logran los Acuerdos del Viernes Santo debe preservarse", señaló la Comisión, que en todo caso reconoció a Johnson "avances positivos" en asuntos que habían formado parte de la postura negociadora europea en la defensa de su mercado único: el alineamiento regulatorio para el intercambio de mercancías y el control aduanero en bienes que lleguen a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido.

En Londres, mientras, el 'número dos' de Johnson, Michael Gove, aseguraba que confiaba en "una mayoría sólida" en Westminster en resplado del plan. El presidente del grupo conservador euroescéptico European Reserarch Group, que ha hecho descarrilar varias propuestas previas de Theresa May, recibió bien la propuesta, al igual que los unionistas norirlandeses del DUP.

Pese al optimismo de los conservadores, queda por ver, no obstante, si Johnson está dispuesto a aceptar las exigencias europeas y encajarlas en un plan aceptable para sus socios. De momento, ayer ya modificó el tono de sus mensajes y en lugar de hablar de "oferta final" habló de una "zona de aterrizaje suave".