Botín alerta de que las pymes británicas serán las más afectadas por un Brexit duro

Pablo Monge

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha alertado este miércoles de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Reino Unido serán las más afectadas en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo. "El problema serán las pequeñas compañías. He escuchado todo tipo de historias sobre lo que les pasará a las pymes y la cadena de suministro si se produce un Brexit duro", ha afirmado la banquera en una entrevista con Bloomberg TV en Italia.

Botín también ha explicado que la entidad que preside ha hecho "mucho trabajo" y que el Banco de Inglaterra se ha adelantado a los acontecimientos. "He hecho llamadas por ambas partes con el Banco Central Europeo para asegurarme que los mercados se aclaraban, así que eso es algo en lo que podemos tener confianza", ha agregado.

Banco Santander anunció la semana pasada que reflejaría en sus cuentas un deterioro por importe de 1.500 millones de euros, que achacó al difícil entorno regulatorio y a la incertidumbre generada por el Brexit.

Asimismo, la ejecutiva ha criticado en cierta medida algunas regulaciones puestas en marcha por los bancos centrales. En particular, se ha referido a la obligación de separar las actividades de banca de inversión y comercial, lo que en ciertos casos puede llevar a una duplicidad de costes. "Si una empresa quiere exportar o quiere emitir un bono tiene que acudir a dos bancos diferentes para obtener un servicio de Santander, y eso no me parece que tenga mucho sentido", ha subrayado Botín. "Tenemos que pensar sobre las reglas que funcionen para los clientes", ha agregado.

En referencia al nivel de los tipos de interés establecidos por el BCE, ha afirmado que es un asunto que "tenemos que comprender mejor" para entender "qué harán los clientes cuando no les estás pagando por sus ahorros".