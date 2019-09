¿Problemas para actualizar la Xiaomi Mi Band? Así puedes solucionarlos

¿Has intentado instalar un nuevo firmware en una pulsera Xiaomi Mi Band y no has podido? No te preocupes, en ocasiones pasa esto. Por suerte existen formas de tomar medidas y que todo vuelva a ser como debería y que, por lo tanto, que las actualizaciones se puedan instalar en el accesorio wearable que tienes de la compañía asiática.

Un ejemplo de los problemas que contamos puede ser la imposibilidad de instalar una nueva iteración de software o, incluso, que una vez que se ha instalado una nueva, existan grandes problemas de estabilidad (o que alguna función en la pulsera inteligente no funcione como debe). Si es tu caso, no te preocupes ya que es posible tomar medidas seguras y efectivas para que la smartband deje de ser un quebradero de cabeza y siga con el buen estado de forma que ha tenido siempre.

Lo que se tiene que hacer es instalar un firmware anterior de la Xiaomi Mi Band que tengas, para de esta forma que el uso sea completamente estable o que no dé problemas al instalar una nueva actualización que llega directamente desde los servidores de la compañía asiática. Eso sí, hay que tener claro que al hacer esto se pueden perder algunas de las nuevas funcionalidades que ofrece el accesorio… pero lo que se busca es que no de fallo, y eso se consigue sin problema alguno. Una vez completado el proceso, si existen actualizaciones de Xiaomi estas se podrán instalar de nuevo (no olvide el número de la que te dio problemas, para no caer de otra vez en la trampa).

Instalar un firmware antiguo en las Xiaomi Mi Band

Dejando claro que la responsabilidad de seguir los pasos que vamos a indicar es única del usuario, lo primero que tienes que hacer es descargar desde este enlace la aplicación GadgetBridge. Procede a su instalación de forma habitual y, entonces, debes encontrar el nuevo firmware a instalar en la pulsera que tienes (en Internet es posible encontrar todos los que se han publicado hasta la fecha, como por ejemplo este de la MI Band 3).

Lo siguientes es confirma que la smartband se comunica buen con la aplicación Mi Fit, lo que certifica la sincronización con el smartphone, y revisa que la opción Visible del wearable está activa ya que es necesaria (esto lo ves en Perfil de la aplicación de gestión de Xiaomi). Abre GadgetBridge y cuando esté en funcionamiento pulsa en el icono “+” de la zona derecha. Sincroniza el modelo de pulsera que tienes -ojo que deberás dar uso a el botón de la pantalla del accesorio-. Para finalizar, encuentra el firmware y pulsa en él para ejecutarlo, asocia GadgetBridge como el software que lo utiliza y confirma el mensaje que aparece en pantalla. Comenzará la instalación y sólo tienes que esperar que todo acabe.