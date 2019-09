Cómo conseguir que las Xiaomi Mi Band consuman menos batería por la noche

Las posibilidades que existen por defecto en las pulseras inteligentes Xiaomi Mi Band, en especial en la que tienen pantalla integrada, son amplias. Pero hay algunas que no se conocen por parte de los usuarios ya que están ocultas en las opciones de configuración de la ampliación asociada que existe para estos accesorios, llamada Mi Fit. Una de ellas es la de conseguir que se consume menos carga de la batería por la noche.

La forma en la que se consigue esto no es otra que reducir la exigencia energética de a smartband a la hora de mostrar inflación en la pantalla, y para ello lo que se realiza es bajar el brillo que se utiliza. Esto, de forma directa, hace que el consumo baje y, por lo tanto, la autonomía que ofrece la pulsera sea mayor. Además, hacer esto en la aplicación no afecta de forma directa a la visualización de los datos ya que, con menos luminosidad directa, la calidad de imagen con menos brillo no se resiente.

Por cierto, existen varias opciones de configuración en Mi Fit a este respecto, pero hay algo que es importante tener en cuenta: si pones rangos de horas en los que se ejecuta la reducción del brillo que no es por la noche, se pueden tener más dificultades de visualización en exteriores de las habituales… que, por cierto, en la tercera versión de Xiaomi Mi Band no son pocas. Mucho cuidado con esto.

Haz que las Xiaomi Mi Band con pantalla consumen menos batería por la noche

Conseguir esto es bastante sencillo y, por suerte, no es necesario recurrir a aplicaciones que nos sean complicadas ni modificar las opciones habituales de la pulsera inteligente, por lo que el funcionamiento global no se ve afectado (no hay bajada de rendimiento y, tampoco, fallos de conectividad alguno). Lo primero que tiene que hacer es acceder a la aplica con Mi Fit y, en ella, dar uso al icono Perfil la zona inferior y en la pantalla que se abre pulsa en el nombre de la smartband que tienes.

Ahora verás una nueva pantalla en el smartphone donde está sincronizada la Xiaomi Mi Band y, entre las opciones que ves debes elegir una que se denomina Modo nocturno. Aparecen las diferentes posibilidades de configuración y, la primera, es la que se establece de forma automática este modo cuando se va el Sol. Pulsa en ella y selecciona esta opción si es la que deseas establecer. Existe una posibilidad adicional que es Programar hora de encendido. Esta posibilita que se marque una hora fija de inicio y final de la bajada de brillo y creemos que es la más efectiva. El caso, es que dando uso a cualquiera de las dos, podrás conseguir tu objetivo.