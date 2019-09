Windows 10 también tiene un Modo avión, así puedes activarlo rápidamente

El uso del Modo avión es de lo más útil en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando se tiene que hacer un viaje largo donde se tiene que volar e, incluso, para activarlo cuando se va a un lugar en el que se quiere estar seguro que no se recibirá notificación alguna que moleste. Pues bien, algunos no conocen que esta posibilidad existe en los ordenadores con Windows 10 y que, además, es de lo más sencillo darle uso.

La opción básica está incluida en el apartado Red e Internet de la configuración del sistema operativo de Microsoft, pero tener que llegar hasta allí puede resultar tedioso y poco eficiente en muchos casos. Pues bien, si llegar a la sencillez que ofrecen los dispositivos móviles como por ejemplos los que dan uso a Android, existe una forma que hace que activar el Modo avión en el equipo portátil -es lo más habitual- se consigue en un visto y no visto.

Qué es el Modo avión

Pues es una opción que, con una sola acción, corta todo tipo de comunicaciones y por lo tanto no se tiene acceso a Internet. Evidentemente esto no es especialmente positivo al trabajar… pero si para un momento en el que no se debe entorpecer nada con este tipo de conexiones (como la WiFi o la Bluetooth), y el ejemplo anterior de los aviones es el más evidente. Como hemos indicado, no hay comunicación con el exterior, por lo que no será posible recibir correos, por poner un ejemplo.

Eso sí, el uso de todo el resto de posibilidades que ofrece un ordenador, como por ejemplo el reproducir un vídeo (el sonido con unos cascos con cable sigue activo) o el ejecutar aplicaciones de forma habitual como Excel o las propias de edición de imágenes no se ven afectados. Por lo que hablamos de sólo limitación de las comunicaciones.

Cómo activar el Modo avión en Windows 10 rápidamente

Pues es tan sencillo como hacer lo siguiente: desde el escritorio busca la barra de la zona inferior derecha, en la que se ve los iconos propios del sonido o de la carga de la batería. Busca el de la conectividad inalámbrica que está justo al lado del altavoz. Pulsa en el con el botón izquierdo del ratón y aparecerá una ventana en la que verás todas las redes disponibles.

Ahora en la zona inferior hay varios botones, uno de ellos se denomina Modo avión. Pulsa en él y, listo, ya habrás activado esta opción de Windows 10 que, si hace lo mismo de nuevo, se desactiva. Así de sencillo es todo.