¿No te funciona bien Windows 10? Así puedes dejarlo como nuevo

Es posible que el funcionamiento del sistema Windows 10 que se tiene en el ordenador no sea todo lo bueno que debería, y la lentitud o errores de ejecución se han apoderado del desarrollo de Microsoft. Si deseas que todo vuelva a estar como al principio, es posible conseguirlo de forma muy sencilla en tu equipo portátil o de sobremesa.

Lo cierto es que en el trabajo de la compañía de Redmond del que hablamos se ha incluido la opción de restaurar de fabricar el ordenador en el que está instalado, de una forma parecida a como ocurre con los smartphones y tablets. Esto posibilita que conseguir dejar como nuevo Windows 10 sea algo que no es complicado e, incluso, es realmente intuitivo. Eso sí, dependiendo de la potencia de tu equipo, la rapidez con la que se ejecutan todos los precios varían, por lo que es posible que tengas que armarte de paciencia en algunos casos.

Es importante antes de hacer nada que realices una copia de seguridad de los datos que tienes en el ordenador, para de esta forma prevenir posibles fallos de instalación o, simplemente, que lo que tienes (como por ejemplo documentos y fotos), desaparezcan por no tener la previsión adecuada. Y, esto, es algo que se tiene que hacer de forma metódica y con paciencia, para que así no se olvide nada. Una vez que has hecho esto, tienes que seguir los pasos que vamos a indicar.

Restaurar de fábrica Windows 10 de una forma sencilla y segura

Vamos a indicar lo que se tiene que hacer para dejar como nuevo el sistema operativo de la forma que creemos que es más sencilla y que, además, se puede estar seguro que el ordenador no tendrá problemas (y sin que se pierda la licencia del sistema operativo de Microsoft). Por cierto, en el proceso es más que posible que se reinicie el equipo en varias ocasiones, por lo que no hay que asustarse por ello y, además, es más que posible que se tenga que proceder a la descarga de las actualizaciones que existen para este desarrollo. Estos son los pasos a dar:

Accede a la Configuración de Windows 10, para ello abre el Menú de Inicio y pulsa en el icono que hay justo encima del que se utiliza para apagar el ordenador

Aparece una nueva ventana en la que tienes que buscar y dar uso al apartado denominado Actualización y seguridad . Ahora en la parte de la derecha tienes que elegir Recuperación

. Ahora en la parte de la derecha tienes que elegir La primera opción que verás ahora en la zona de la derecha es Restablecer este PC , que es justo la que estás buscando, y como se ha visto no es nada complicado llegar hasta aquí. Lo siguiente es pulsar en Comenzar para dar inicio al proceso que, por cierto, incluye un asistente

, que es justo la que estás buscando, y como se ha visto no es nada complicado llegar hasta aquí. Lo siguiente es pulsar en para dar inicio al proceso que, por cierto, incluye un asistente Es importante que se conteste a la pregunta de si se desea conservar los archivos personales de forma correcta, para evitar problemas (pero, eso sí, ya debería tener una copia de seguridad de respaldo). Hecho esto, sólo hay que seguir los pasos que van apareciendo y tener algo de paciencia

Como se ha podido ver, es de lo más sencillo restaurar de fábrica el sistema operativo Windows 10 y, por lo tanto, los complicados procesos de las versiones anteriores son algo del pasado. Buenas noticias.