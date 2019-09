La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos y ahora se está moviendo en la horquilla del 1,75 - 2,00%. La tasa media para 2019 se mantiene en el nivel actual, por lo que no se espera un mayor recorte de los tipos en el próximo diciembre. La postura de la política monetaria se prevé estable en lo que queda de 2019 y durante 2020. La tasa de referencia aumentaría (25 puntos básicos por año) en la horquilla del 2,00-2,25% en 2021 y 2,25-2,50% en 2022. La tendencia a largo plazo en la tasa de fondos federales sería de 2,5%, como en junio.

La Fed y su presidente, Jerome Powell, reconocieron en la rueda de prensa tras la reunión que la economía va bastante bien, por lo que el banco central ha revisado marginalmente al alza su pronóstico de crecimiento para 2019 a 2,2% contra 2,1%.

La lógica del banco central de EE UU es la siguiente: la economía está funcionando bien pero su entorno internacional está degradado, por lo que la disminución de la inversión productiva debe ser percibida como una prueba de las consecuencias negativas de esta etapa de incertidumbre en el ciclo. Para fortalecer la dinámica interna contra los riesgos externos, la Fed está aflojando su política monetaria. Este enfoque es nuevo ya que, generalmente, el banco central se vuelve más flexible cuando la situación económica es directamente más débil de lo que se observa actualmente.

Este marco también significa que, en caso de una mayor incertidumbre general, la Fed puede no respetar el perfil de los tipos derivado de las expectativas, tal y como indicó Powell, ya que una incertidumbre comercial y un crecimiento global más débiles pueden crear la necesidad de tipos más bajos para respaldar la demanda interna.

La principal preocupación con este enfoque es que los indicadores de la política económica de EE UU ya son muy acomodaticios mientras la economía está en la cima del ciclo. El déficit público es de un billón de dólares durante un año en agosto y la tasa real de fondos federales ahora es casi del 0%. ¿Qué modo de regulación será necesario implementar durante la recesión económica que no dejará de suceder? Anticipo una fuerte desaceleración en la segunda mitad de 2020. ¿El déficit público aumentará a 6 o 7% del PIB y la tasa de la Fed aterrizará en territorio negativo?

Finalmente, observamos que la medida tomada no refleja un voto unánime. James Bullard quería ir más allá mientras Esther George y Eric Rosengren estaban a favor del status quo. Al igual que con el BCE, las medidas adoptadas ya no logran silenciar las diferencias: los comportamientos cambian porque el diagnóstico no es tan uniforme.

Philippe Waechter, Chief Economist de Ostrum AM (Natixis IM)