¿Podemos adivinar el futuro de los iPhone mirando a los actuales móviles Android?

No hay nada más cierto que esa frase que dice "hazte una fama y échate a dormir", porque en el territorio de los smartphones siempre creemos que Apple sigue innovando en sus terminales, ofreciendo diseños y funciones nunca antes vistas... en el ecosistema iOS. No queremos parecer unos haters, porque no es el caso, pero sorprende cómo los de Cupertino se han ido dejando llevar en los últimos años.

iPhone 11 Pro con su triple cámara.

Solo por escarbar en las últimas generaciones, los iPhone han ido a rebufo, por ejemplo, en el número de cámaras: cuando muchos terminales Android tenían dos, los de Apple llevaban todavía una. Cuando los de Google ya circulaban por carreteras de tres cámaras, los de Tim Cook empezaban a añadir dos. Y el último año, por ejemplo, cuando ya se pueden ver móviles con cuatro sensores, desde San Francisco nos mostraron un modelo Pro con "solo" tres.

Del cuadrado al círculo: lo que se lleva y lo que no

Y el caso es que nos ha dado por mirar cerca de esos sensores, en el propio diseño de la cámara. Ese módulo que llegamos a decir que era lo más feo que había diseñado Apple en su historia, resulta que tiene su encanto cuando te quedas mirándolo un rato, aunque no nos podemos abstraer de que ese diseño ya era tendencia en Android el año pasado. El Huawei Mate 20, por ejemplo, es una buena muestra de ello.

Huawei Mate 20 del año 2018. Huawei

Ahora, en 2019, lo que se lleva en Android son las cámaras con los módulos redondos. Los podéis ver en el OnePlus 7T que abre este artículo, o en el Huawei Mate 30 que también recurre a un elemento circular para albergar todos los sensores. Así que haciendo aquello que en filosofía llaman silogismo, "Si muchos módulos de cámaras Android de 2018 eran cuadrados y los de 2019 redondos, y en el iPhone 11 de 2019 ese elemento es cuadrado, ¿el de la siguiente generación será...?". Efectivamente, redondo.

Diseño del Huawei Mate 30 de 2019. Huawei

Hay que tener en cuenta que los cambios debemos esperarlos para 2021 ya que los iPhone del año que viene llevarán el apellido "S" (que en su día dijeron que significaba Speed, de velocidad) y Apple no suele cambiar demasiado las cosas, por no decir que, directamente, dejan el mismo envoltorio y solo potencian el interior con más procesador, memoria y, si acaso, algo más de cámara. La pena de esta profecía es que tendremos que esperar uno o dos años para verla cumplida.