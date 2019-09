Cómo funcionará la multicámara del iPhone 11 en tu "viejo" iPhone XR y XS

Fue uno de los grandes descubrimientos de la pasada Keynote de Apple en la que se presentaron los nuevos iPhone 11: esa multicámara que nos permitirá grabar en vídeo varias fuentes a la vez de cada uno de los sensores que tiene nuestro dispositivo. Pero, ¿será igual en los iPhone XR y XS que llegaron el año pasado?

Grabación multicámara en el iPhone 11.

Aquella demostración de la soberbia aplicación Filmic Pro es una de las novedades que Apple ha incluido en una de las API de su nuevo iOS 13 que llegará a todos los terminales el próximo 19 de septiembre. Con ellas, los desarrolladores que tengan apps de cámaras en la Apple Store podrán actualizarlas para dar soporte a esta función, que puede ser muy útil si os gusta grabar en vídeo con fines artísticos (cortos, películas, etc.) para luego editarlos con Premiere, Final Cut, etc.

iPhone XR y XS: compatibles pero...

En la Keynote de Apple pudimos ver cómo el iPhone 11 era capaz de grabar de varias fuentes a la vez. Llegamos a contar hasta cuatro, tarea que consume muchos recursos y que, seguramente, la magia del A13 Bionic le permite hacerlo. El problema es que los iPhone XS y XR y llevan ese procesador y tienen ya un año a las espaldas de su hardware, por lo que esta función va a estar disponible... con matices.

Combinación del uso multicámara en iPhone XS.

Un ejemplo es la tabla que tenéis justo encima. y en la que puede verse cuál será el desempeño de la multicámara en los iPhone XS del año pasado: no podrán grabar de todas las cámaras a la vez y solo podremos hacerlo con un máximo de dos, siempre respetando una de las combinaciones que podéis comprobar. Así, podréis grabar con la cámara dual sin problemas a la vez. O el angular trasero más el frontal, o el telefoto con el angular, o el frontal con TrueDepth con el angular, etc. Es decir, que no podemos poner a grabar todas las fuentes a la vez.

Hay que decir que no tendréis que preocuparos de que al pulsar más de dos cámaras el iPhone explote ya que la limitación vendrá dada por la propia API, por lo que no hay riesgo de que nada se estropee. Recordad que no hay nada que consuma más recursos que grabar en vídeo y, en el pasado, son muchos los móviles que se recalentaban como condenados cuando estábamos uno o dos minutos con un vídeo 4K/60fps. ¿Os acordáis?