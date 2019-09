El Rey no propone candidato a la investidura y España se aboca a elecciones

El Rey Felipe VI culminó este martes la segunda ronda de consultas abierta con los principales líderes políticos españoles tras las elecciones generales del 28 de abril constatando que Pedro Sánchez, líder del PSOE, formación vencedora de los comicios, y presidente del Gobierno en funciones, no cuenta con apoyos suficientes para volver a ser investido. Un comunicado del Palacio de la Zarzuela, citado por Europa Press, avanza que el monarca no propondrá candidato a la investidura, lo que aboca a España a celebrar una repetición electoral el próximo 10 de noviembre.

Sánchez tenía sobre la mesa dos ofertas que podrían haberle acercado a la investidura. De un lado, la de Unidas Podemos, que ha mantenido como exigencia entrar a formar parte de un Gobierno de coalición. Algo que el PSOE ha rechazado de plano desde que la tentativa de investidura de julio fracasara al rechazar Pablo Iglesias su oferta de ceder al grupo morado una vicepresidencia y los Ministerios de Sanidad, Vivienda e Igualdad.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó el lunes una propuesta in extremis, mostrando su disposición a abstenerse si Sánchez promete no subir impuestos, deja caer el Gobierno de Navarra para dar entrada a Cs y PP y se compromete a no conceder indultos a los enjuiciados por el procés o aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si su Govern no acata el inminente fallo del Tribunal Supremo.

“Pedro tiene dos propuestas, una por la derecha y una por la izquierda, lo razonable es que optara por una de las dos. Querer ser presidente a cambio de nada, no sé si es lo más razonable”, le recriminó Iglesias tras departir con el Rey, defendiendo que su formación debería entrar en un nuevo Ejecutivo dado que aportaría un tercio de los votos que suma su fuerza con el PSOE. “Nuestra disponibilidad sigue vigente”, dijo Iglesias, asegurando que seguían abiertos a un pacto de última hora.

“Parece que Sánchez prefiere elecciones” aseveró por su parte Rivera, que criticó que TVE ya le hubiese enviado una carta este martes para comenzar a preparar los debates electorales previos al 10N sin esperar si quiera a que concluyese la ronda de contactos del Rey. Rivera aseveró, con todo, que mientras hubiese plazo, y siempre que Sánchez rectifique su posición en los tres puntos que le reclama, estará dispuesto facilitar la investidura.

“Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar Gobierno, lo que quería desde el principio era ir a elecicones. Pero espero que si nos aboca a las eleciones generales no le salga gratis”, se sumó finalmente el líder del PP, Pablo Casado, aclarando que “por coherencia” no estaba en sus planes apoyar la investidura. “Tenemos todo el respeto por el PSOE, pero su candidato y su programa no tienen nuestra confianza”, explicó. “El único responsable de que haya elecciones, si las hay, es Pedro Sánchez”, concluyó.