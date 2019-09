Novedades que prepara Microsoft: Surface 7 Pro y más

A principios del mes de octubre Microsoft tiene programado un evento en el que serán anunciados diferentes productos, entre los que puede estar un altavoz Bluetooth portátil de la firma dirigida por Satya Nadella. Pero lo que parece seguro es que la gama Surface será la gran protagonista. Esto es lo que hay que esperar que los de Redmond anuncien.

Uno de los productos que mayores avances tendrá será Microsoft Surface Pro 7, el modelo convertible más potente de la compañía norteamericana estará disponible en varias versiones con mejoras en lo que tiene que ver con el hardware. Así, se dará un salto en la generación de los procesadores Intel Core para dar uso a la décima generación y, además, la memoria que acompañará será también actualizadas. Estos son los modelos que se deben esperar:

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4 GB de RAM y SSD de 128 GB

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8 GB de RAM y SSD de 128 GB

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB

Por lo tanto, se apuesta por ofrecer opciones para todo tipo de usuarios, ya que los primeros modelos son los adecuados para los que no tiene grandes exigencias (quizá la RAM no sea especialmente destacable en el modelo menos potente) y que buscan que la autonomía sea el elemento fundamental. Pero no se ha olvidado Microsoft de dar respuesta a los más exigentes gracias al uso de procesador Intel Core i7.

Microsoft

También habrá novedades en Microsoft Surface Laptop

La tercera generación de este ordenador portátil tendrá avances que seguro hace que no sean pocos los que se fijan en este dispositivo para ser su opción de compra. Así, por ejemplo, su pantalla será de 15 pulgadas, y en lo que tiene que ver con el procesador integrado habrá un salto importen y, además, una segunda opción con sorpresa. En el primero de los casos hablamos del uso de CPU Intel Ice Lake y, en el segundo, a integrar procesador de AMD con una nueva gama de producto que tiene nombre en clave Picasso –y que apunta a ser económica-.

El caso es que la gama Surface será una de las grandes protagonistas del evento que Microsoft tiene previsto realizar a principios de octubre en New York, y que apunta ser muy importante por todas las novedades que se incluirán.