Así será Surface Pro 7, mejorará especialmente su hardware y habrá sorpresa

No falta mucho para la llegada oficial al mercado de Surface Pro 7, la nueva apuesta de Microsoft. Concretamente todo apunta a que este equipo será una realidad el próximo día dos de octubre en un evento que se celebrará en New York. Y, por lo que parece, los grandes avances no llegarán en lo que tiene que ver con el diseño que será continuista y, por lo tanto, el hardware será la gran estrella.

Así, por ejemplo, en el nuevo dispositivo se integrarán procesadores de décima generación de Intel, que son los más potentes que ofrece en la actualidad en su gama Core. Habrá opciones con diferentes componentes como es habitual y, por lo que se ha conocido, la cantidad de RAM que habrá en el interior del nuevo Surface Pro 7 será mucho más alta que en generaciones anteriores, llegando incluso a duplicar la que actualmente se ofrece en las Surface de Microsoft. Evidentemente, el sistema operativo se mantendrá, y será Windows 10 el elegido.

Pero habrá una sorpresa en la nueva gama de producto: una versión que no dará uso a componentes de Intel, ya que serán un procesador de Qualcomm el elegido. Concretamente el SoC integrado será un Snapdragon 8cx, un componente que iguala en rendimiento de los Core i5 de Intel sobre el papel (pro con una eficiencia energética superior). El sistema operativo no será un problema, ya que el elegido será la versión del que ofrece Microsoft desarrollado para componentes que utilizan arquitectura ARM. Un paso impotente y que deja claro que el futuro de estos equipos va por este camino.

Cambios en parte de la conectividad de Surface 7 Pro

Aquí, sin que falte la habitual WiFi y Bluetooth, hay que destacar que en esta generación la compañía de Redmond ha decidido -por fin- dar el paso para integrar puertos USB tipo C, que son mucho más flexibles y potentes que los tipo A que hasta la fecha ofrece en sus dispositivos. El caso es que, al menos, habrá uno de estos puertos en el nuevo equipo… y, esto, no significará la desaparición de Surface Connect, la interfaz propietaria de Microsoft, que también se mantendrá… pero la salida de vídeo se integrará en la nueva interfaz de conexión.

Otras mejoras que se esperan en Surface 7 Pro son una respuesta táctil mejorada tanto en precisión como en recorrido, y un aumento de la autonomía gracias a la nueva litografía de los procesadores integrados (y un más que posible aumento de la carga de la batería que habrá en el interior del dispositivo). No hay datos por el momento de los potenciales precios de este modelo, pero lo normal es que se haga un cambio directo con el modelo actual.