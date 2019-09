Configura la nueva caja fuerte de OneDrive para blindar tus documentos

Todos sabemos que las nubes son el mejor recurso que tenemos para llevar encima, a cualquier parte, información importante, ya sea personal o del trabajo. Y como su seguridad ha estado muchas veces en entredicho, las compañías buscan convencernos para que perdamos el miedo a cualquier contratiempo que pueda darse ofreciendo ideas como esta caja fuerte de OneDrive.

Ya os hablamos de ella hace casi tres meses, en junio, aunque en aquella ocasión los primeros países en disfrutarla fueron Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ahora ya la tenéis completamente operativa en vuestras aplicaciones de OneDrive, ya sea a través del móvil, del iPad o del ordenador, donde os aparecerá con un icono de una caja fuerte. Es más, por si acaso no os habéis dado cuenta de su existencia, el sistema ya se encarga de recordarlo bien grande.

Configúrala con tu huella digital, o la cara

Si accedemos a configurar el acceso a la nueva carpeta de seguridad, que Microsoft la ha llamado en España como Almacén Personal, lo primero que tendremos que hacer es verificar la identidad de la cuenta con usuario y contraseña, así como el código de acceso o aprobación de sesión si tenemos activada la verificación en dos pasos.

Caja fuerte en OneDrive.

Una vez hecho tendremos que definir un código PIN de seis dígitos que nos servirá como llave de entrada en caso de que la identificación biométrica falle: un dedo mojado, unas gafas que no dejan identificar la cara rápidamente, etc. Después, tendremos que decirle a OneDrive que queremos desbloquear la carpeta con el sistema de identificación que más nos guste: huella dactilar, cara, etc.

Caja fuerte en OneDrive.

Una vez hecho todo, llegaremos a la página de acceso al Almacén Personal y veremos qué tipo de documentos nos sugiere meter ahí para llevarlos siempre a mano. De primeras nos solicita (para escanear directamente, no a través de otras apps) el carné de conducir, impuestos, partida de nacimiento, nosotros añadimos el DNI, etc. La idea es que todo lo que guardemos ahí sea de especial importancia y lo quitemos de otros sitios menos seguros: por ejemplo la galería de fotos, o el WhatsApp y cualquier otra aplicación de mensajería.

Una vez configurada esa carpeta personal de alta seguridad, a veremos siempre en lo más alto de nuestra nube, con un icono especial que parece una caja fuerte. Por cierto, esta carpeta necesitará que volvamos a identificarnos a los tres minutos de actividad.