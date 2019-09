El software en la pyme. Una clave que descuidan el 90% de estas compañías

En España, más del 90% de las pymes considera clave el uso de software en su negocio, pero la mayoría opta por un uso ilegal y desactualizado de los diferentes programas informáticos. España todavía ostenta una de las posiciones más altas del ranking de piratería informática en Europa. Concretamente, el 42% de los programas informáticos en empresas de nuestro país son adquiridos o utilizados de manera ilegal.

En este caso, el tamaño de la empresa no está reñido con el uso de un software eficiente. Muchas pymes desconocen que actualmente existen multitud de soluciones para contar con una infraestructura tecnológica de software de primer nivel y eso, según un estudio llevado a cabo por una empresa de estudios de mercado en colaboración con GfK (la asociación que agrupa a los principales fabricantes de software para empresas), se debe a que no lo consideran un activo de negocio. Y por lo tanto no se realiza una gestión conjunta del mismo.

Al mismo tiempo, la mayoría de empresarios coincide en que los riesgos relacionados con el software se consideran críticos. Tanto es así que nueve de cada diez pymes consideran preocupante que su software dejara de funcionar. El mismo porcentaje que opina que usar software sin licencia conlleva riesgos económicos y legales.

La encuesta también hace referencia al grado de conocimiento entre los empresarios sobre las prácticas legales o ilegales a la hora de adquirir un programa informático. En este sentido, más de un tercio considera de manera equivocada que es legal usar la misma licencia en varios ordenadores.

A la hora de identificar las causas por las cuales las pymes dejarían de usar software sin licencia destacan los ciberataques, la pérdida de datos confidenciales o la exposición de su base de datos de clientes. Las sanciones y denuncias también preocupan a un alto porcentaje de los encuestados.

Softwares más utilizados

Los que más se utilizan en España por las pymes son los programas de contabilidad y de gestión, los de ofimática y los sistemas operativos. Le siguen los servidores y los programas de edición, documentación y diseño gráfico.

Los menos utilizados se dan en la rama de los recursos humanos, la programación y el diseño industrial.